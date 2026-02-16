В Вооруженных силах Республики Казахстан проводится внезапная проверка боевой готовности Десантно‑штурмовых войск. Мероприятие организовано под руководством Министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова и направлено на оценку способности соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению, передает корреспондент Kazpravda.kz

Полномасштабная инспекция продлится до 19 февраля текущего года. В ее рамках предусмотрено выполнение комплекса учебно-боевых задач на полигонах. Подразделения приведены в установленную степень боевой готовности с последующим выдвижением в назначенные районы.

Ключевая роль в ходе проверки отводится командующему Десантно-штурмовыми войсками, которому предстоит обеспечить своевременное оперативное развертывание подразделений в заданных районах и непрерывное управление ими как на этапе подготовки, так и в ходе проведения учебно-боевых действий.

В течение трех дней личный состав отработает практические действия в рамках тактического учения с ротной тактической группой. По замыслу учения подразделения выполнят задачи по нейтрализации условных боевиков в условиях урбанизированной местности с проведением боевых стрельб из вооружения боевых машин и стрелкового оружия.

Кроме того, военнослужащие сдадут зачеты по основным предметам боевой подготовки. Особое внимание будет уделено оценке физической подготовленности, навыков ведения огня из штатного вооружения, тактической медицине, работе со средствами связи и другим профильным дисциплинам.

Министр обороны акцентировал внимание на необходимости всесторонней подготовки личного состава, строгого соблюдения уставных правил взаимоотношений и мер безопасности при обращении с оружием и военной техникой.

По итогам проверки будет дана комплексная оценка готовности Десантно-штурмовых войск к выполнению возложенных на них задач.