По меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в городе Тамблер-Ридж (провинция Британская Колумбия). Об этом сообщил телеканал CBC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Шесть погибших были найдены в учебном заведении, еще один пострадавший умер на пути в больницу.

Кроме того, полиция обнаружила тела еще двоих людей в жилом доме неподалеку - их гибель также связывают с инцидентом.

Еще 25 человек проходят обследование в медучреждении.