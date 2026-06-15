Партия «Әділет» поблагодарила AMANAT за принятое решение о присоединении

Партия «Әділет» выразила искреннюю благодарность руководству и членам партии AMANAT за принятое решение о присоединении, сообщает Kazpravda.kz

«Мы высоко ценим этот шаг и рассматриваем его как поддержку курса Президента РК Касым-Жомарта Токаева на построение Справедливого Казахстана и проведение последовательных реформ в интересах граждан. Сегодня перед нами стоит общая цель - работать в интересах граждан, содействовать повышению качества жизни людей, укреплению законности и справедливости, поддерживать позитивные преобразования в стране. Партия «Әділет» открыта для всех, кто разделяет ценности ответственности, созидательного труда и развития Казахстана. Вместе мы продолжим работу по продвижению инициатив, направленных на благополучие граждан и устойчивое развитие государства», – говорится в публикации.