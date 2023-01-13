Десять квартир обокрала в канун Нового года преступная группа в Алматы

Злоумышленники ходили по дворам, высматривали окна и подъезды многоэтажных домов, проверяя, нет ли кого в квартире, проникали в подъезд и вскрывали входную дверь путем подбора ключа или взлома замка.

Фото: polisia.kz

Группа домушников, совершившая в канун Нового года 10 квартирных краж, задержана полицейскими Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, двое жителей Жамбылской области орудовали в Алмалинском и Бостандыкском районах города, проникая в чужие квартиры и похищая оттуда ценные вещи. На данный момент за преступной парой числится 10 эпизодов краж.

"Действовали злоумышленники по стандартной схеме. Ходили по дворам, высматривали окна и подъезды многоэтажных домов, проверяя, нет ли кого в квартире, проникали в подъезд, вскрывали входную дверь путем подбора ключа или взлома замка, выносили все, что представляло ценность. Это – деньги, мелкая техника, различные драгоценности. Пока один хозяйничал в чужом жилище, другой дожидался в машине", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

По его словам, гражданин С., 1996 года рождения, и его "напарник" – гражданин С., 2000 года рождения, были задержаны при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками спецгруппы УКП, УП Бостандыкского района при содействии полицейского спецназа.

С последнего "дела" из квартиры исчезли цифровая техника и деньги. От вещественных доказательств подозреваемые избавиться не успели. Они были изъяты в ходе задержания и приобщены к уголовному делу.

На данный момент участники "криминального дуэта" водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 188 УК РК.

"К слову, подозреваемые, в прошлом имели проблемы с законом. А один из задержанных находился в международном розыске за совершение ряда краж в других областях Казахстана. Сейчас оба проверяются на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории мегаполиса в целом", – подытожил Науатов.