Десять мешков с марихуаной обнаружили в авто жителей Кызылординской области

Полицейские обнаружили 10 мешков с марихуаной в авто жителей Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Патрульные полицейские роты ДП Кызылординской области остановили автомобиль Toyota Camry за нарушение правил дорожного движения на трассе "Шымкент – Самара" близ Кармакшинского района. В ходе досмотра в автомобиле обнаружено 10 мешков с растительным веществом.

По заключению экспертизы изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной весом 42,7 кг.

45-летний водитель и 32-летний пассажир оказались жителями Кызылординской области. Подозреваемые водворены в ИВС.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".