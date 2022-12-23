Дети «Евразии»

Запомните эти имена

Зрители и участники «Евразии» за семь фестивальных дней посмот­рели 50 кинокартин из 25 стран. Показы трех из них – грузинской «Прекрасная Елена», казахстанских «Боран» и «Ауыл» – стали мировыми премьерами. В рамках фестиваля состоялись также международная премьера фильма «Не хороните меня без Ивана» и две азиатские премьеры кинолент «Холодный как мрамор» и «Призыв Божий». Кроме того, зрители увидели четыре картины, выдвинутые от своих стран на премию «Оскар», а также фильм «Эсимде», удостоенный азиатского Оскара – кинопремии Asia Pacific Screen Awards. Были проведены мастер-классы, обширные программы Work-In-Progress с презентацией новых фильмов казахстанских режиссеров.

В международной конкурсной программе лучшим назван фильм «Эсимде» (работа Актана Арым Кубата, Кыргызстан). Лучшими режиссерами стали Леван Когуашвили (Brighton 4th – «Брайтон 4-й», Грузия) и Асиф Рустамов («Холодный как мрамор», Азербайджан).

Специальным призом жюри награждена Камара Камалова («Дорога в никуда», Узбеки­стан). Победителем в номинации «Лучшее исполнение мужской роли» стал Навид Мохаммадзаде (Beyond the Wall – «За стеной», Иран); женской роли – Шен Ши Ю (A Woman – «Женщина», Китай).

Дипломов жюри удостоены Катай Даули за роль в фильме «Боран» (Сабит Курманбеков, Казахстан), фильмы «Не хороните меня без Ивана» (Любовь Борисова, Рес­публика Саха) и Il Boemo – «Иль Боемо» (Петр Вацлав, Чехия).

В национальной конкурсной программе лучшим фильмом названа работа Шарипы Оразбаевой «Красный гранат». Лучшим режиссером стал Серик Апрымов («Ауыл»). Специального приза жюри удостоен фильм «Отау» (Алишер Жадигеров). В номинации «Лучшее исполнение мужской роли» – Алихан Абильдин («Скоро кончится лето»); женской – Ольга Ландина («Зере»).

На фестивале также работало жюри НЕТПАК (Международная организация по продвижению азиатского кино), которое определило своего победителя. Им стала картина «От» (Айжан Касымбек, Казахстан).

Отступать было некуда

О том, как прошел фестиваль после двухлетнего перерыва, рассказала программный директор XVI МКФ «Евразия» Гульнара Абикеева:

– Данный фестиваль нужен преж­де всего Казахстану, потому что это самый крупный имиджевый проект за годы независимости.

Когда из-за пандемии в ­2020–2021 годах «Евразии» не было, я сильно переживала, хотя сама и не участвовала в его работе с 2014 года. Имидж создавался много лет, мы вошли в число 35 ведущих кинофестивалей мира, обрели статус ведущего фестиваля региона, нас ждали, а тут такой перерыв.

Первая «Евразия», напомню, прошла в 1998 году. Физически существуя 24 года, а по факту – 16 лет, фестиваль сильно повлиял на наше кино. Почти все, кто участвовал в национальном конкурсе, – дети «Евразии». И Фархат Шарипов, и Эмир Байгазин, и Адильхан Ержанов, и другие молодые кинематографисты, которым сегодня от 30 до 40, выросли на нем. Когда фестиваль начинал свою жизнь, они были еще подростками, школьниками, а сейчас – именитые режиссеры.

Поэтому один из слоганов, который мы попытались озвучить, это Eurasia Nation, то есть кинофестиваль, где выросло целое поколение кинематографистов, прославляющих казахское кино. Показать их – одна из задач фес­тиваля этого года.

– А почему фестиваль проходил так поздно, накануне больших праздников – Рождества и Нового года?

– Переговоры по поводу проведения XVI МКФ «Евразия» начались только в октябре. Когда я в те дни с этим вопросом побывала на встрече в Министерстве культуры и спорта РК, первое, что меня спросили: «Успеете? Может, не стоит проводить наспех? До конца года осталось совсем мало времени». Я ответила, что пауза становится неоправданно большой, откладывать уже нельзя. Пусть подготовка будет проходить в рекордно короткие сроки, но нам нужно, чтобы наш фестиваль не исчез с карты мира, а продолжался и дальше. Пока уточняли какие-то нюансы и согласовывали их, сроки все отодвигались и отодвигались. Сначала это был октябрь, потом – ноябрь, в итоге – середина декабря. Дальше было уже невозможно отодвигать – начиналось Рождество, а за неделю до него люди никуда уже не поехали бы.

– Почему в этом году почти не было фильмов из Европы и США?

– Во-первых, как вы заметили, на XVI «Евразии» были только два конкурса – международный и национальный, а также программа «Особое событие». Обычно, когда я составляла программы, то обязательно делала упор – восток-запад. Один режиссер показывал западный фильм, другой – восточный. В свое время фильмы у нас были связаны с именами Эмира Кустурицы и Ким Ки Дука. В этом году был только международный конкурс, он складывался из картин Европы и Азии.

Было почти (скажу позже, почему почти) четыре европейские картины. Это «Лили и море» (Франция), «Иль Боемо»» (Чехия-Италия), картина «Призыв божий» южнокорейского режиссера Ким Ки Дука также в каком-то смысле является европейской. Она снималась в Кыргызстане, но заканчивал ее после смерти режиссера в декабре 2020 года продюсер Артур Вебер из Эстонии. Картина «Брайтон 4-й» почти полностью снята в США. Обычно на «Евразии» американские картины не показываются, но так как она представлена как грузинская, то, скорее, относится все-таки к Западу.

Восточных картин тоже было немного. Это чисто азиатские «За стеной» (Иран), «Керр» (Турция) и «Женщина» (Китай), из стран постсоветского пространства – грузинская «Прекрасная Елена», хотя по стилю она европейская (в ней работал сопродюсер из Франции Гийом де Сей). Были также представлены азербайджанская картина «Холодный как мрамор» Асифа Рустамова, узбекская «Дорога в никуда» Камары Камаловой, кыргызстанская «Эсимде» Актана Арым Кубата, по одной картине из Украины и Республики Саха, две картины – из Казахстана. В итоге представлены три европейские киноленты, три – азиатские, три – из постсоветского пространства, три – центральноазиатские и две казахстанские. Такой расклад у нас существовал всегда.

Нововведение этого года – национальный конкурс, должен, думаю, остаться и стать постоянным. Нам было очень приятно, что кинематографисты из других стран посмотрели картины своих казахстанских коллег в рамках одного конкурса. Мы сейчас, к счастью, достигли такого уровня, когда картин было много. Можно было показать и 20, и 25 лент, но в рамках заявленной цифры (15 конкурсных фестивальных картин) не хотели закрывать дорогу совсем новым картинам из-за ограниченного количества фестивальных дней.

– Как повлияла геополитичес­кая обстановка на фестиваль этого года?

– Чтобы не быть заложником такой ситуации, мы соблюли паритет: поставили одну российскую картину, снятую в Республике Саха, и одну украинскую. Такой расклад на качество фестиваля, на мой взгляд, никак не повлиял. Гостями из России в этот раз, кроме Любови Борисовой, режиссера картины «Не хороните меня без Ивана», был только Сергей Дворцевой, который фактически наш, он родом из Шымкента.

– Отныне фестиваль всегда будет проходить в Алматы?

– Этого я сказать не могу. Все зависит от Министерства культуры и спорта РК, но мне кажется, что будет и справедливо, и логично, если именно здесь, в Алматы. Возить представителей киноиндустрии в Астану – это все-таки немного неправильно. Почему церемония вручения «Оскара» проводится именно в Лос-Анджелесе, а не в Нью-Йорке или в столице США – Вашингтоне? Потому что в этом городе сосредоточена вся американская киноиндустрия.

Этот фестиваль, несмотря на споры и дискуссии вокруг него, все-таки объединяет режиссеров разных поколений. Мы построили программу таким образом, чтобы были представлены и средне-старшее поколение, и молодежь, и совсем юные кинематографисты, которые сняли свои первые короткометражки. Поэтому в программе Work-In-Progress (фильмы в работе, в стадии съемок) были представлены самые разные проекты. Нам хотелось максимально полно представить мощь казахстанского кино. И хотя мы слышали критику в свой адрес, что гостей-отборщиков фестиваля, которые могли бы посмотреть снимающиеся сегодня работы, было немного, тем не менее у нас была пресса – и зарубежная, и наша, были интересные презентации короткометражек, открывались новые имена. Одно из них – молодой режиссер Аруан Анартаев, который сейчас снимает полный метр. Его проект представлен в секции Work-In-Progress. Параллельно была показана его короткометражная картина. Увидев ее, можно понять, как он будет расти дальше.

Нам очень хотелось показать этот процесс – прошлое, настоящее и будущее казахского кино. Прошлое пусть и совсем короткое – это те фильмы, которые в течение года получили призы международных фестивалей, настоящее – новые картины, а будущее – это фильмы, которые сейчас в производстве, а с 2023 года будут показаны на фестивалях, выйдут в прокат.

Но мне кажется, что самый главный итог фестиваля – это все-таки большое количество картин, участвовавших в конкурсе. Я видела, что казахстанские кинематографисты смотрят работы и свои, и чужие. Это был настоящий профессиональный праздник кино.

Дневник фестиваля

О критериях отбора фильмов-победителей рассказали члены жюри международного конкурса.

Режиссер и сценарист из Кыргызстана Эрнест Абдыжапаров:

– Все фильмы были очень высокого качества, выбирать лучшие было сложно. Главный приз (фильм «Эсимде» Актана Арым Кубата) был как бы предрешен, картину мы отметили сразу, а вот насчет остальных наград мы все время делали рокировки. Сначала решали дать одним, потом вспоминали другие картины. И вот в течение трех часов мы все перетасовывали, в конце концов, выпросили еще два диплома, чтобы не забыть никого.

Талгат Теменов, режиссер и сценарист, член жюри международного конкурса от Казахстана:

– Несмотря на то что в Алматы в фестивальные дни было холодно, атмосфера была очень теплой, потому что все работы, представленные на конкурс, были замечательные. Очень сложно было выбрать самую лучшую. В каждой картине была своя неповторимая изюминка. В «Боране» мы, например, отметили работу непрофессионального актера Катая Даули, сыгравшего главную роль – старика-казаха, живущего на китайско-казахской границе. В кадре он работает настолько естественно, что складывается впечатление, будто он живет своей обычной жизнью. Зрители не дадут соврать, свободных мест в залах не было, люди сидели даже в проходах. Киноманы понимали, что среди этих картин есть такие, которые они нигде больше не увидят. Являясь артхаусными или авторскими, в наш кинопрокат такие картины никогда не попадают – прокатчики их обычно не покупают. Мне очень жаль, что я не смог посмотреть фильмы, идущие в программе национального кино, – они шли параллельно с программой международного конкурса.

А что же чувствовали победители международного кинофес­тиваля?

Алихан Абдильдин, победитель конкурса национального кино в номинации «Лучшая мужская роль» («Скоро кончится лето»):

– Мне говорили, что эту номинацию выиграю именно я. Но это моя первая роль, и я не верил, пока не назвали мою фамилию: мне казалось, что это будет кто-то, но не я. А сейчас немного растерян.

Шарипа Оразбаева, режиссер «Красного граната» – фильма-победителя в номинации «Лучший фильм» национального конкурса тоже была слегка растеряна:

– Если честно, я не ожидала, что мою картину назовут лучшей среди представленных в конкурсе 15 фильмов. Мы ведь сняли ее буквально за 10 дней и фактически без бюджета.

Победитель международного конкурса в номинации «Лучший фильм», режиссер картины «Эсимде» Актан Арым Кубат (Кыргызстан):

– Я вроде бы уже немолодой человек, зачем мне, казалось бы, переживать за приз? Но все равно где-то там внутри есть какая-то надежда, что твою работу назовут лучшей. Ведь это шанс получить инвестиции, я имею в виду возможность снимать следующую картину. К сожалению, через какое-то признание приходится доказывать, что ты умеешь снимать кино.

Дарежан Омирбаев, режиссер фильма «Акын», выдвигавшегося на «Оскар» от Казахстана в номинации «Лучший иностранный фильм»:

– Если нация и государство не хотят отстать в развитии, то должны быть близки к кинематографу и науке, а кинофестиваль – это визитная карточка страны. Кино снимают повсюду, даже в бедных африканских странах выпускается свыше сотни фильмов в год, но не везде оно развито как искусство. Я имею в виду авторское или артхаусное кино. Если сравнивать с музыкой, то авторское кино ближе к классической музыке. Хотя я лично ничего не имею против поп-музыки, сам иногда слушаю. И все же умное кино должно быть в приоритете.

Асиф Рустамов, победитель в номинации «Лучший режиссер» международного конкурса (фильм «Холодный как мрамор»):

– МКФ «Евразия» – очень хорошая в чисто географическом плане платформа, это своего рода киношный хаб. Сюда едут за новыми проектами и именами отборщики и кинопродюсеры, это место, где концентрируется среднеазиатское и частично постсоветское кино. Поэтому, я думаю, этот фестиваль надо расширять.

Председатель жюри национального конкурса, сценарист и режиссер из Латвии Лайла Пакланиа, проводившая мастер-класс в рамках фестиваля, сказала, что только страна, которая находится на стыке Европы и Азии, имеет право делать фестиваль с таким названием – «Евразия»:

– Самое главное – мы все осознали, что многие фильмы, созданные в Казахстане, понятны миру, в них есть надежда, что народы научатся когда-нибудь понимать и слышать друг друга.