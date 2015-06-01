Дети из Дома ребенка сегодня получают подарки и сладости
Айдар Утешев
Сегодня, в День защиты детей, столичный Дом ребенка посетили члены "Профсоюза работников здравоохранения", которые подарили детям новые игрушки и сладости, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"День защиты ребенка – это очень большой праздник, который кто-то вспоминает только раз в году. Но есть люди, отдающие свою кровь, свою жизнь отдают деткам, которых судьба обделила. Мы выражаем свою благодарность коллективу этого Дома ребенка за их особый труд", – подчеркнула председатель профкома "НИИ травматологии и ортопедии" Карлыгаш Уралова.
На сегодня в Доме ребенка находятся 80 детей. 5–6 лет назад их количество было 140.
"Это говорит о том, что ответственность наших граждан повышается. Но я думаю, что уже при нашем поколении не будет надобности в домах ребенка, в домах малютки. То есть мы сможем каждого из этих детей не оставить, забрать в семью. Потому что родителей никто не заменит", – подытожила Карлыгаш Уралова.