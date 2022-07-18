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Дети – самое ценное в жизни каждого из нас!

ОБРАЩЕНИЕ

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан к родителям передает Kazpravda.kz со ссылкой на 365info.kz

Уважаемые родители!

Дети – самое ценное в жизни каждого из нас. Это аксиома, которая не требует никаких пояснений.

Поэтому Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте обращается к вам с настоятельной просьбой не оставлять малолетних детей без присмотра и в условиях, которые представляют угрозу для их здоровья и жизни.

В последнее время поступает большое количество новостей о детях, погибших и пострадавших в результате несчастных случаев и преступлений. Каждый факт – это большая трагедия, которую мы можем, должны и обязаны предотвратить.

В свою очередь Национальная комиссия намерена принять меры по развитию правовой среды, способствующей созданию возможностей для родителей больше заниматься воспитанием своих детей, продвижению культуры ответственного родительства, а также обеспечению общественного контроля за деятельностью структур, ответственных за жизнь и здоровье детей.

Сейчас время традиционных летних каникул, которое совпадает с периодом отпусков, активного отдыха, в том числе на воде. Более того в эти дни на улице стоит жара, из-за которой многими оставляются открытыми окна в квартирах многоэтажек.

Кроме того, тысячи детей по всей стране предоставлены в дневное время сами себе.

Просим вас не оставлять детей в опасности! Будьте бдительней и ответственней!

Безопасность ваших детей зависит от вас!

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