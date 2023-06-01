Детские дома должны остаться в прошлом – Алихан Смаилов

Правительство, Общество
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В четверг, 1 июня, в городе Астане премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Глава Правительства пообщался с проживающими здесь ребятами, ознакомился с условиями их быта и обучения. Ему показали учебные классы, игровую зону, спальные комнаты и столовую, а также рассказали о проводимой работе с детьми и поддержке их после выпуска.

Алихан Смаилов поздравил воспитанников центра с Международным днем защиты детей.

«Для нас это особенный праздник, ведь дети – наше будущее! Мы хотим, чтобы вы выросли здоровыми, умными и успешными, получили хорошее образование. А государство продолжит создавать для этого все необходимые условия», – сказал премьер-министр.

Он отметил, что президент страны уделяет особое внимание вопросам социальной защиты детей-сирот и их воспитанию в семьях. За последние 10 лет количество детских домов в республике снизилось на 41%, а число находящихся в них детей – на 65%. На сегодня в стране насчитывается 116 таких учреждений, где проживают порядка 3 700 детей.

«Мы хотим, чтобы каждый ребенок жил и воспитывался в семье. Поэтому до конца года будут приняты законодательные нормы по введению института профессиональных приемных семей. Мы себе ставим цель, чтобы все дети воспитывались в семьях. Тогда детские дома останутся в прошлом», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Ученица 9 класса Надежда Малахова подарила премьер-министру картину, написанную воспитанниками центра. В свою очередь дети получили сладкие подарки, велосипеды и самокаты.

Алихан Смаилов побеседовал с выпускниками учреждения Гульзат Газеевой и Марией Захаровой, которые теперь работают здесь воспитателями, а также руководителем Ассоциации выпускников детских домов Казахстана Рафаэлем Гасановым и директором центра Бибигуль Такисовой.

Глава Правительства подробно ответил на вопросы, касающиеся детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В частности, рассказал о мерах по обеспечению их жильем и получению образования.

По его словам, сегодня дети из данных категорий имеют первоочередное право на получение жилья. Им законодательно выделяется не менее 20% жилья из коммунального жилищного фонда или арендованного акиматами в частном жилом фонде.

«В этом году из республиканского бюджета выделено более 100 млрд тенге на выкуп арендных квартир для социально уязвимых слоев населения. Не менее 20% будет предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Дополнительно в каждом регионе есть свои комплексные планы по поддержке такой категории детей, в которых предусмотрены меры по обеспечению жильем за счет внебюджетных и спонсорских средств», – сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что для детей из социально уязвимых категорий предусмотрена квота на обучение – на сегодняшний день она составляет 1% от утвержденного государственного образовательного заказа. Как показывает практика, этого объема достаточно, но Правительство готово пересмотреть ее размер в случае необходимости.

В ходе беседы директор центра Бибигуль Такисова также обратилась к премьер-министру с просьбой оказать содействие со строительством на территории учреждения спортивной площадки. Алихан Смаилов поручил акиму города Женису Касымбеку в кратчайшие сроки решить данный вопрос.

На сегодняшний день в центре проживают 66 детей в возрасте от трех до 18 лет, в том числе 28 детей-сирот.

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