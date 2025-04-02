Детский травматизм: масштабная информационная кампания стартовала в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

На собраниях родителям предоставят специальные памятки и подробные инструкции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 20 марта по 23 мая 2025 года во всех детских садах, школах и колледжах проходит республиканская информационная кампания, направленная на предотвращение несчастных случаев среди детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения. 

Как уточняется, в целях усиления мер безопасности и предупреждения детского травматизма Комитет по охране прав детей МП РК направил соответствующие письма в местные исполнительные органы о проведении единого дня родительских собраний во всех организациях образования.

Основной темой встреч с родителями станет обеспечение безопасности несовершеннолетних на водоемах, а также профилактика выпадений из окон.

Родителям будут предоставлены специальные памятки и подробные инструкции, основанные на актуальных методических рекомендациях. В ходе собраний будут подробно проанализированы основные причины трагических случаев, таких как недостаточный контроль со стороны взрослых, купание в запрещенных места и отсутствие базовых мер предосторожности.

Вместе с тем будут представлены действенные профилактические меры, направленные на формирование ответственного подхода к безопасности детей в условиях дома, школы и улицы.

Профилактическая работа осуществляется также на уровне трудовых коллективов с привлечением педагогов, специалистов органов образования, представителей акиматов и экспертов в области охраны детства.

«С наступлением весеннего тепла и ростом детской активности на улице возрастает и риск несчастных случаев. Дети — наше будущее и самая большая ценность. Их безопасность зависит от нас — взрослых. Призываем родителей быть особенно внимательными, объяснять детям правила поведения у воды и вблизи окон, не оставлять малышей без присмотра, — обратилась к родителям председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

В рамках кампании также проводится акция «Безопасное окно», цель которой — повысить уровень информированности родителей и широкой общественности о простых, но крайне важных мерах безопасности в домашних условиях.

В ведомстве добавили, что с 2024 года в законодательство введена обязательная норма, согласно которой все застройщики обязаны устанавливать защитные оконные замки в новых многоквартирных жилых домах. Это требование распространяется на объекты, вводимые в эксплуатацию начиная с прошлого года, и является важной частью комплексной системы обеспечения детской безопасности на государственном уровне.

#дети #безопасность #Минпросвещения #компания #старт

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