Девочки-близнецы выпали из окна третьего этажа в Атырау

Девочки-близнецы выпали из окна квартиры на третьем этаже в городе Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Сообщение об инциденте поступило спасателям из Департамента полиции области 27 июня в 22:10 часов. В микрорайоне Нурсая в Атырау, пока мать находилась в соседней комнате, две девочки-близнецы 2017 года рождения, оперевшись на москитную сетку, выпали из окна третьего этажа. Детей с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию областной детской больницы.

Как сообщили в ДЧС, в этом году зарегистрировано 2 случая выпадения, при которых трое детей получили различные травмы.

Главная причина – незащищенные окна, которые можно легко открыть. Риски увеличивают москитная сетка и стоящие рядом с окном тумбочка или стул.

В хронику происшествий чаще всего попадают дети до 5 лет (80% случаев). Половина всех падений была связана с мебелью, стоящей возле окна, и невнимательным отношением взрослых, отметили спасатели.