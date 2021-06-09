Происшествия
Девятиклассница покончила с собой в Туркестанской области. По предварительной информации, инцидент произошел после сдачи школьных экзаменов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
По данным портала, гордость школы, отличница и любимица учителей – девятиклассница Эльвира Мыктыбек – долго готовилась к экзамену, но после его сдачи произошло непоправимое. Никто и подумать не мог, что всегда позитивная школьница с огромными планами на жизнь может решиться на самоубийство.
"Она в сарае висела, я пыталась сделать искусственное дыхание, но было уже слишком поздно. Я спрашиваю, девочки, расскажите, что было на экзамене? А они говорят, что ей сказали: ты учишься на три, поэтому я тебе снижу балл! Спрашиваю, кто сказал так? Говорят, что директор школы. Она сидела в полутора-двух метрах от него, не списывала. У нее такой характер. Но я уверена, что на нее давили и оскорбляли", – говорит мать погибшей Айман Даулет.
Айман Даулет не только мать девочки, решившейся на отчаянный шаг, но и ее классный руководитель. Женщина уверена, что до самоубийства ее дочь довели в школе. Безутешные родители говорят, что никогда не заставляли своих детей учиться на отлично.
Со своей стороны, директор школы уверяет, она даже не знала, что покойная была отличницей. И утверждает, что не давила на ученицу.
"Я сама как председатель сидела. Я не оказывала давление. Про то, что вы учитесь на три, такого не было, я этого не говорила", – говорит директор школы Айсара Стаева.
После трагедии начато расследование.
По данным портала, гордость школы, отличница и любимица учителей – девятиклассница Эльвира Мыктыбек – долго готовилась к экзамену, но после его сдачи произошло непоправимое. Никто и подумать не мог, что всегда позитивная школьница с огромными планами на жизнь может решиться на самоубийство.
"Она в сарае висела, я пыталась сделать искусственное дыхание, но было уже слишком поздно. Я спрашиваю, девочки, расскажите, что было на экзамене? А они говорят, что ей сказали: ты учишься на три, поэтому я тебе снижу балл! Спрашиваю, кто сказал так? Говорят, что директор школы. Она сидела в полутора-двух метрах от него, не списывала. У нее такой характер. Но я уверена, что на нее давили и оскорбляли", – говорит мать погибшей Айман Даулет.
Айман Даулет не только мать девочки, решившейся на отчаянный шаг, но и ее классный руководитель. Женщина уверена, что до самоубийства ее дочь довели в школе. Безутешные родители говорят, что никогда не заставляли своих детей учиться на отлично.
Со своей стороны, директор школы уверяет, она даже не знала, что покойная была отличницей. И утверждает, что не давила на ученицу.
"Я сама как председатель сидела. Я не оказывала давление. Про то, что вы учитесь на три, такого не было, я этого не говорила", – говорит директор школы Айсара Стаева.
После трагедии начато расследование.