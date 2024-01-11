Деятельность РГП «Казводхоз» проверит профильное ведомство

Экономика, Другое
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Проверка запланирована на конец февраля.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Министерство водных ресурсов и ирригации проверит деятельность РГП «Казводхоз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Об этом на совещании с участием руководителей структурных подразделений министерства и руководства предприятия сообщил директор департамента аудита Галымжан Молдаш.

«Проверка запланирована на конец февраля. Также в рамках проверки будет проведена работа для устранения замечаний Высшей аудиторской палаты по ранее проведенным аудиторским мероприятиям», - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, согласно утвержденному перечню объектов государственного аудита, министерством начата проверка деятельности РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод».

«Главная цель аудита – прозрачность, финансовое оздоровление предприятия и водной отрасли, в целом. Есть вопросы и замечания со стороны Высшей аудиторской палаты и депутатов Парламента. Поэтому необходимо устранить все недочеты и нарушения», – отметил Галымжан Молдаш.

#проверка #Казводхоз #Министерство водных ресурсов

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