Деятельность РГП «Казводхоз» проверит профильное ведомство

Проверка запланирована на конец февраля.
Министерство водных ресурсов и ирригации проверит деятельность РГП «Казводхоз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Об этом на совещании с участием руководителей структурных подразделений министерства и руководства предприятия сообщил директор департамента аудита Галымжан Молдаш.
«Проверка запланирована на конец февраля. Также в рамках проверки будет проведена работа для устранения замечаний Высшей аудиторской палаты по ранее проведенным аудиторским мероприятиям», - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, согласно утвержденному перечню объектов государственного аудита, министерством начата проверка деятельности РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод».
«Главная цель аудита – прозрачность, финансовое оздоровление предприятия и водной отрасли, в целом. Есть вопросы и замечания со стороны Высшей аудиторской палаты и депутатов Парламента. Поэтому необходимо устранить все недочеты и нарушения», – отметил Галымжан Молдаш.