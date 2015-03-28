Ди Каприо возглавил список самых дорогих актеров

Список актеров Голливуда, получивших в 2014 году самые высокие гонорары, возглавил Леонардо Ди Каприо – роль в фильме "Волк с Уолл-стрит" обеспечила актеру $25 млн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на MigNews.

Как сообщает издание Variety, в конкурентах у Ди Каприо – сразу три голливудских "ветерана": Дензел Вашингтон, Мэтт Дэймон и Роберт Дауни-младший, каждый из которых получает до $20 млн за фильм.

Примечательно, что все самые высокооплачиваемые звезды Голливуда, которые фигурируют в рейтинге, – мужчины. А единственными женщинами в списке оказались Сандра Баллок, гонорар которой, впрочем, также "привязан" к потенциалу кассовых сборов фильма, и Анджелина Джоли.

В "затылок" звездам "дышат" Бен Аффлек, Дженнифер Лоуренс, Марк Уолберг и Ченнинг Татум, а достойное место в рейтинге самых востребованных актеров вскоре может занять Брэдли Купер – после успеха "Снайпера", как полагают киноэксперты, актер может зарабатывать $15–20 млн за фильм.

