Как рассказали в областном управлении здравоохранения, еще в начале года в поликлинике ЦМиР начал действовать МРТ мощностью 1,5 тесла для обследования детей и беременных женщин. Несмотря на то что аппарат задействован в полном объеме, малышей до пяти лет пока приходится направлять в столичные клиники. Это связано с тем, что таким пациентам диаг­ностика проводится под нар­козом – маленькие дети не в состоянии сами долго находиться в неподвижном состоянии.

Новое оснащение, которое планируется получить до конца года, снимет проблему. Кроме того, за счет республиканского бюджета в ЦМиР запланирована установка ангиографа – аппарата для рент­ген-исследований сосудов с введением контрастного вещества.