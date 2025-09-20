Диагностику проходят малыши Медицина 20 сентября 2025 г. 1:00 51 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Восточноказахстанский Центр матери и ребенка (ЦМиР) получил около 100 млн тенге на приобретение наркозного аппарата для диагностики самых маленьких пациентов с помощью магнитно-резонансного томографа. Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney Как рассказали в областном управлении здравоохранения, еще в начале года в поликлинике ЦМиР начал действовать МРТ мощностью 1,5 тесла для обследования детей и беременных женщин. Несмотря на то что аппарат задействован в полном объеме, малышей до пяти лет пока приходится направлять в столичные клиники. Это связано с тем, что таким пациентам диагностика проводится под наркозом – маленькие дети не в состоянии сами долго находиться в неподвижном состоянии. Новое оснащение, которое планируется получить до конца года, снимет проблему. Кроме того, за счет республиканского бюджета в ЦМиР запланирована установка ангиографа – аппарата для рентген-исследований сосудов с введением контрастного вещества. #медицина #ВКО #ЦМиР