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Президент
Диалог духовных лидеров может показать человечеству выход из современной конфронтации – Президент
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в городе Нур-Султане отметил, что в цифровую эпоху необходимо систематически продвигать идеи гуманизма и духовных ценностей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы видим, как новые технологии кардинально меняют все сферы жизни человека. Пандемия только ускорила и углубила этот процесс. Цифровые коммуникации, интернет и социальные сети играют огромную положительную роль, стирая границы между людьми во всех уголках земли. Но одновременно с этими положительными элементами мы можем наблюдать, как под воздействием цифровых технологий фрагментируются и поляризуются общества. Для многих виртуальный мир уже заменяет реальный», – констатировал Президент.

В этой связи Токаев подчеркнул, что религия всегда выполняла базовую функцию воспитания.

«Коран, Библия, Тора и другие священные писания пропитаны идеями гуманизма, сострадания и милосердия. Они отвергают агрессию, не приемлют радикализм, осуждают насилие, проповедуют толерантность и умеренность. В современную эпоху высокая миссия религиозных лидеров – нести эти фундаментальные истины людям», – уверен Президент Казахстана.

Он полагает, что консолидация усилий и диалог духовных лидеров могут в итоге показать человечеству выход из современной конфронтации.

«Опыт подобного масштабного диалога дает духовным лидерам право активно выступать с различными миротворческими инициативами. Это крайне важно для прекращения военных конфликтов и страданий людей в «горячих точках» в разных уголках планеты. Духовные пастыри – хранители совести человечества. Поэтому кому, как не вам, указывать путь к взаимному доверию, добру и миру. Сейчас человечество как никогда нуждается в солидарных действиях. Чтобы построить новую систему международной безопасности, нам всем нужно новое глобальное движение за мир. Полагаю, что роль духовных лидеров в этом вопросе первостепенная», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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