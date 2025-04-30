Введение дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога (ИПН) сделает налоговую систему Казахстана более справедливой и эффективной, заявил первый заместитель министра национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Kazpravda.kz

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«Дифференцированные ставки ИПН делают налоговую систему более справедливой – кто зарабатывает меньше, тот платит меньше налогов. Такая модель стимулирует рост доходов малообеспеченных граждан и снижает социальное неравенство. Эта мера отвечает передовой международной практике», - сказал Амрин.

Важно отметить, что для большинства граждан ставка ИПН останется без изменений и составит 10%. Однако для тех, чей ежемесячный доход приближается или превышает 3 млн тенге, ставка увеличится до 15%.

Существенные изменения коснутся и системы налоговых вычетов. После принятия нового Налогового кодекса, вместо множества сложных и разнообразных вычетов будет действовать единый базовый вычет в размере 30 МРП (месячных расчетных показателей), что более чем вдвое превышает предыдущий размер в 14 МРП. Эта мера, отметил первый вице-министр, окажет положительное влияние прежде всего на людей с невысокими доходами и упростит ведение налогового учета для малого бизнеса.

«Благодаря введению единого вычета бухгалтеры и граждане смогут избежать излишней бюрократии и необходимости собирать многочисленные подтверждающие документы. Это существенно упростит взаимодействие с налоговыми органами», – подчеркнул Амрин.

Таким образом, реформа направлена на повышение прозрачности налоговой системы и усиление социальной справедливости.