Димаш встретил премьеру продюсерского проекта вместе с алматинскими зрителями

Дана Аменова
специальный корреспондент

В новом реалити-шоу участвуют вокалисты из Китая, Казахстана, Сербии, Италии, Малайзии и Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Фото: Dimashnews.com

5 февраля в Спортивном дворце имени Балуана Шолака в Алматы тысячи поклонников Димаша пришли, чтобы вместе с артистом отпраздновать грандиозную премьеру – на мировых площадках вышел первый эпизод музыкального реалити-шоу Voice Beyond Horizon. Инициатором и исполнителем проекта выступил сам Димаш.

Представляя свой первый продюсерский проект, Димаш сказал:

«Дорогие друзья! Я очень рад видеть вас сегодня здесь. Спасибо каждому из вас за то, что вы рядом в этот особенный момент. Сегодня особенный день, сегодня по всему миру состоится премьера проекта – Voice Beyond Horizon. И для меня очень ценно, что именно этот момент, день премьеры, я провожу вместе с вами.Этот проект для меня особенный. Я выступаю в нём не только как артист, но и как исполнительный продюсер, и за каждым кадром, который вы сегодня увидите, стоит огромная работа, искренние эмоции и любовь к музыке. Voice Beyond Horizon был создан в сотрудничестве с одной из крупнейших телекомпаний Китая Hunan TV. Его уникальный формат – это путешествие за пределы привычного, где музыка стирает границы, соединяет культуры, раскрывает традиции разных стран и приглашает к диалогу, дружбе и совместному творчеству», – говорится в обращении.

Как уточняется, проект состоялся при поддержке Министерства информации и общественного развития, Министерства культуры, Министерства туризма и спорта, а также национальной компании Kazakh Tourism и телеканала Qazaqstan. Значимый вклад в реализацию проекта внесли казахстанские компании: металлургический комбинат Qarmet, холдинг Казахмыс, Акционерное общество Алтын Алмас, Фонд Нурлана Смагулова.

Отдельные слова благодарности всемирно изввестный казахстанский певец выразил участникам Voice Beyond Horizon. Артистам, которые с настоящим интересом и уважением погрузились в культуру Казахстана, прожили это путешествие и подготовили для вас искренние, сильные выступления. В проекте участвуют вокалисты из Китая, Казахстана, Сербии, Италии, Малайзии и Кыргызстана, и совсем скоро публика познакомится с артистами.

Зрители увидят Димаша Кудайбергена в роли председателя жюри, человека, который внимательно слушает, поддерживает и переживает за каждого участника. Вместе с ним в жюри работают мои уважаемые коллеги из Китая – музыканты и профессионалы, с которыми ему доводилось сотрудничать в разных проектах.

«Отдельно хочу поблагодарить маэстро, композитора и продюсера Уолтера Афанасьева, который прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы поддержать нас и дать старт проекту в Туркестане. Друзья, сегодня Voice Beyond Horizon начинает свой путь к зрителям по всему миру. Спасибо, что вы рядом. Приятного просмотра!», – прокомментировал исполнитель хитов «Любовь уставших лебедей», «Дайдидау» и многих других песен.  

Впрочем, зрители, не отрываясь, смотрели вместе с ним и его командой первый эпизод шоу, переживая за конкурсантов и наслаждаясь красотами Туркестана – именно там снимали первые части проекта.

После окончания выпуска в зале долго не прекращались овации, зрители тепло приняли премьеру и сердечно поддержали Димаша в его новой роли исполнительного продюсера большого проекта.Помимо просмотра шоу, в рамках встречи состоялась небольшая концертная программа. Выступил кобызист Олжас Курманбек с композициями Gladiator и Loreen – Tatto.

Домбристы Темирлан Олжабаай и Ернат Наурыз исполнили «Алем» и «Бастау», а Мансур Кудайберген порадовал инструментальной версией When I’ve got you.

Особенным сюрпризом стала демонстрация нового mood видео Димаша Кудайбергена на песню «Ғашықтық».

