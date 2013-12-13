Динара КУЛИБАЕВА: Мне нравится дело, которым я занимаюсь! К пятнадцатилетию Фонда образования Нурсултана Назарбаева

– Динара Нурсултановна, позвольте поздравить вас с юби­леем фонда. То, что задумывалось полтора десятилетия назад, осуществилось? Была ли правильной идея создания фонда?

– Спасибо за поздравление. Эти 15 лет показали, что идея создания фонда образования и строительства международных школ была правильной – теперь уже очевидно, что школы фонда нужны, востребованы, и их право существования на рынке образовательных услуг никому не нужно доказывать. Все эти годы наши школы были экспериментальной площадкой, где проводилась своеобразная «мини-реформа образования». Мы смогли интегрировать казахстанские стандарты образования с международными требованиями и создать инновационную модель международной школы в Казахстане.

– Так в чем же уникальность школ фонда и как выбирались программы международного бакалавриата?

– Как каждый человек уникален, так и каждая школа имеет свое собственное лицо. Мы во главу угла ставим высокий уровень профессионального мастерства наших педагогов и предоставляем учащимся программы международного бакалавриата, которые обеспечивают самый высокий уровень среднего образования. У нас свое ноу-хау, отличительными особенностями которого являют­ся сбалансированность нацио­нального и международного компонентов в концепции школы, ее структуре, содержании, организации и управлении образовательным процессом. Ведь миссия фонда – содействие развитию образовательной системы Казахстана в соответствии с международными стандартами.

– Обширная программа, непростые рубежи. Нелегко пришлось?

– Фонд 15 лет работает в сфере образования, не меняя ни имени, ни профиля. Это одна из немногих образовательных организаций, которая сразу ставила целью выведение своих школ на международный рынок образовательных услуг. Мы стремились завоевать доверие к нам как со стороны учеников и родителей, так и со стороны ведущих международных агентств по оценке качества образования. Не скрою, это было достаточно трудно, но сегодня я могу с уверенностью сказать, что наш образовательный проект реализован успешно.

– А как вы сами оцениваете работу фонда, какие перемены произошли за 15 лет, что в перс­пективе?

– Многое удалось сделать! Наши школы и детские сады сегодня востребованы, устойчиво развиваются, и теперь главное – удержать эту высокую планку. Мы осваиваем новые области деятельнос­ти, стремимся стать площадкой, на которой бы вели дискуссии ведущие профессионалы, связанные с образованием. У нас только что, в ноябре, прошла очередная науч­но-методическая конференция, стартовали несколько интересных образовательных проектов на телевидении, да всего и не перечислишь! Радует, что все изменения позитивные.

– Не жалеете сегодня, что взвалили на себя столь хлопотное дело?

– Любое дело хлопотное, если им серьезно заниматься. У нас в фонде работает команда единомышленников, на которых я всегда могу положиться. Это Светлана Викторовна Мурзабекова, Гайша Насыровна Сыздыкова, многие другие настоящие труженики, преданные делу образования. Я им очень приз­нательна!

– Теперь о школах «Мирас». Чем они славны, почему столь популярны?

– Каждая школа «Мирас» – целый образовательный городок, или, применяя современное название, кампус. Здесь и детские сады с предшколами, и начальные, основные и старшие школы, гостевые дома для педагогов, теннисные корты и футбольные поля, плавательные бассейны, баскетбольные и волейбольные площадки. Мы специально объединили разные типы учебных заведений для создания комплексной образовательной среды, обеспечивая непрерывность и преемственность между ступенями обучения. Привыкая к комфортной среде детского сада, ребенок не прощается с ней при переходе в начальную школу. Ученики школ «Мирас» в своей alma mater чувствуют себя уверенно и комфортно!

– Школы, о которых вы рассказываете, по сути дела, реформаторский проект. Дискуссии о том, какой быть современной школе, проходят давно и повсюду. А каково ваше отношение к таким спорам, к переменам в современном образовательном процессе?

– То, что в Казахстане имеются школы международного бакалавриата, получившие авторизации и аккредитации самых престижных международных агентств по оценке качества образования, говорит о многом.

Я вообще считаю, что образование – важнейший фактор нашей национальной политики и не терпит к себе пренебрежительного и равнодушного отношения. У казахов говорят: «Білім – ?уат. Күш – білімде». Подобные мудрые слова существуют и в Англии (knowledge is power), и в России («знание – сила»).

– Так что же в перспективе? Намерены ли расширять деятельность фонда, прибавлять к существующим новые творчес­кие проекты?

– Я с гордостью могу сказать, что наш фонд успешно претворяет в жизнь одну из самых красивых и лучших образовательных программ. Каждая школа фонда создавалась как произведение искусства. И в каждой – подлинно творческая, радостная атмосфера. Мы планируем расширять нашу деятельность и реализацию новых образовательных проектов в области дошкольного и высшего образования, работаем с регионами. В настоящее время идет строительство детского сада в городе Атырау. У нашего фонда четкая, выверенная позиция, и мы верим в то, что делаем!

– «Мирас» переводится как «наследие». Как было выбрано это ко многому обязывающее название?

– Когда только строились первые школы в Астане и Алматы, мы листали в поисках оригинального названия разные книги. Мне на глаза попалось английское слово heritage, что в переводе на казахский язык означает «мирас» – «наследие», в итоге всем понравился смысл, который вложен в это слово, и школы получили свое имя. Считается, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Рада, что наш «корабль» плывет уверенно! Мы уделяем особое внимание воспитанию бережного отношения к богатому культурному наследию и многовековым обычаям казахского народа и народов всего мира.

– Что вы можете сказать о преподавании языка и литературы в современной школе?

– Я не специалист в этой облас­ти. Но я знаю: язык неразрывно связан с мышлением. Чтение формирует мысль. В наших школах изучают три языка: казахский, английский и русский. Считаю, что литература и языки – это предметы человекообразующие, которым надо уделять особое внимание и благодаря которым учителя создают «слой» мыслящих людей.

– Поскольку такое происходит не само собой, что думаете вы о личности современного учителя? И как воспринимаете распространенное понятие нынешнего века «образовательные услуги»?

– Учитель всегда был служителем книги и своей личностью представлял знания. Да, сейчас есть и образовательные услуги, и специалисты данной сферы. Они формируют компетенции: осведомленность, где и как можно что-либо узнать, как собрать информацию, как проанализировать, как присоединить к прежнему новое знание. Они же помогают выстроить систему действенного общения, обучают сотрудничеству с представителями разных культур и разного менталитета. Так что специалисты этого профиля необходимы, с их помощью благополучно решаются многие образовательные задачи. В наших же школах главными фигурами яв­ляются Ученик и Учитель!

– Вы так хорошо сказали об учителе. Наверное, у вас были хорошие наставники?

– Самыми лучшими моими учителями, конечно, были мои родители. У нас дома всегда было много книг, энциклопедий, справочной литературы. Моя мама философски относится к жизни и говорит: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, а каждый человек – твой учитель». А папа все время напоминает, как важно быть образованным человеком: «Адамды білім са?тайды» («Знание оберегает человека»). Он до сих пор с большим уважением вспоминает о своих педагогах. Нурсултан Абишевич действительно оказал самое значительное влияние на становление меня как личности. Не зря наш фонд образования носит его имя.

– А другие учителя?

– С большой благодарностью вспоминаю свою первую учительницу начальной школы в городе Темиртау Людмилу Васильевну Скачедубову, профессора ГИТИСа Анну Георгиевну Образцову, вот действительно умный, образованный педагог; профессора Таралбу из КИМЭПа – яркая харизматичная личность; мисс Дженни – преподавателя английского языка из Кентреберийского университета; Салиму Сагиевну Кунанбаеву – моего научного руководителя. Конечно, помню многих моих учителей. Просто назвать здесь всех, к сожалению, невозможно… Но ко всем можно отнести прекрасные слова, сказанные Некрасовым:

Учитель! Перед именем твоим Позволь смиренно преклонить колени! Ты нас гуманно мыслить научил, Едва ль не первый вспомнил о народе, Едва ль не первый ты заговорил О равенстве, о братстве, о свободе…

– Да, проникновенный некрасовский гимн святому ремеслу наставника. И если внимательно прислушаться к словам о ваших учителях, они и по сей день со своими заветами в вашей жизни.

– Знаете, когда мой сын учился в швейцарской школе международного бакалавриата, я постоян­но читала учебники по истории на английском языке, по которым он занимался: мне было интересно, как у них преподают этот предмет. Меня поразило интервью канцлера Бисмарка. После победы Пруссии над Францией в 1871 году его спросили, кто выиграл войну, видимо, намекая на то, что он скажет: я, или немецкие генералы, или немецкий народ. Но Бисмарк ответил: «Прусский учитель». Своим ответом он подчеркнул исключительную роль учителя в воспитании патриотизма, национальной гордости, уважения к народной истории. Действительно, немецкая образовательная система была в то время лучшей в Европе.

– Вернемся из позапрошлого столетия в наши дни, в Казахстан. Каков ваш взгляд на современный образовательный процесс в республике? Перемены нужны?

– Непростой вопрос. Мне кажется, недостаточно внимания уделяет­ся образовательной среде, содержанию образования и качественной подготовке учителей. Надо отметить, профессия учителя сегодня не престижна. Даже те молодые люди, которые окончили педагогические вузы, не идут работать в школы. К сожалению, образование все больше сводится к контролю. Мне думается, что надо больше доверять нашим учителям.

– О преподавательском составе школ фонда как раз можно сказать – хорошие учителя. Каким образом формируется этот квалифицированный состав?

– Казахстанских учителей мы набираем на конкурсной основе, а иностранных – рекрутируем на специализированных ярмарках по всему миру. Конечно, профессиональная подготовка значит немало, но не меньшее значение имеет и то, что за человек приходит к нам, кому мы доверим наших детей.

– Школы «Мирас», можно сказать, особенные, элитные, хотя этого слова в школьном обиходе нет. Наверное, и цели школ фонда такие же – нерядовые.

– Ну что вы, цели в образовании всегда и везде одни и те же. Их еще в древности обозначил Арис­тотель. Я не помню точно формулировку, но смысл сводится к следующему: образование имеет только две цели – развитие интеллектуальных способностей и развитие нравственных навыков ребенка. Чтобы развить интеллектуальные способнос­ти ученика, нужно дать ему базовые знания и научить его мыслить. Для развития же нравственных навыков необходимо вызывать у каждого ребенка желание совершать хорошие поступки и от желания переходить к делу – совершать хорошие поступки, творить добро. Вот и вся педагогическая премудрость!

– «Только две цели…», лаконично же выражался античный философ. Так как же в наши дни достигаются эти цели?

– Школы фонда имеют многообразную образовательную среду: эксклюзивные учебные программы, авторские учебно-методичес­кие разработки. Кроме того, у нас работает команда высокопрофессиональных учителей. Вариативность среды предполагает индивидуальный подход: даешь ученику слишком трудную задачу – он не справится, даешь слишком легкую – ему будет неинтересно. В результате раскрывается и ученик, и учитель. Мы проводим олимпиады, выставки, конференции индивидуальных и групповых ученических исследовательских проектов. Наши школы – это не просто школы для способных детей, а для детей, которые хотят учиться.

– И как же определить, кто способный, кто одаренный? Применяют ли в школах фонда какие-либо тесты?

– Как говорил Корней Чуковский: до пяти лет все дети гениальные. А потом куда-то все это уходит. Раньше в Великобритании все дети сдавали знаменитый «11+» экзамен, а затем учителя определяли «кто есть кто». Но сейчас этот экзамен отменили, так как он не был универсальным, не оправдал себя. У нас нет специальных тес­тов, проверяющих детей на «гениальность».

– Жизненный опыт тем не менее убеждает, что одаренность, независимо от возраста, видна с первого взгляда. И не нужны никакие тесты. Итак, какова судьба одаренного ребенка в школах «Мирас»?

– Я помню разговор с Майком Мейбери, бывшим исполнительным директором Европейского совета международных школ, он сравнил одаренного ребенка с солнцем, у которого развит только один луч. Развивать всех детей надо гармонично. Если в классе появ­ляется одаренный ребенок, конечно, для учителя это дополнительная нагрузка. В наших школах создана качественная образовательная среда, стимулирующая развитие талантов у детей, ведь в системе международного бакалавриата каждый ребенок считается одаренным.

– Вы говорили о расширении деятельности фонда. Сейчас большой интерес вызывает созданный вами специализированный лицей «Арыстан», школа-интернат для казахстанских юношей. Наверное, были и есть немалые сложности в учебно-педагогической работе с молодыми людьми из разных регионов страны, с неодинаковым образовательным уровнем, разными семейными традициями и пониманием жизни. Так чему же обучают юношей в лицее «Арыстан», какие приоритеты в учебной программе?

– Мы выполняем главные задачи по развитию интеллектуальных способностей лицеистов, воспитанию у них высокой нравственнос­ти, духовного и физического здоровья, лидерских качеств, любви к Родине. Поверьте, наши ребята трудолюбивые, самостоятельные, стремятся к знаниям. Ведь в лицее обучаются юноши, прошедшие конкурсный отбор из всех регионов нашей страны. Лицей возглавляет генерал-майор запаса Сабит Сауменович Тауланов. Педагоги лицея развивают у ребят интерес к военному делу, стремление к открытиям в науке, желание серьезно заниматься спортом. Наши подростки мечтают послужить своими дарованиями нашей стране, народу и знают, что слово «честь» есть самое важное понятие в жизни.

Я думаю, здесь уместно выразить слова благодарности моему супругу Тимуру Аскаровичу Кулибаеву за неоценимую помощь и всемерную поддержку образовательного проекта «Арыстан».

– Вы, Динара Нурсултановна, яркий пример упорства, целенаправленного, самоотверженного отношения к избранной профессии педагога и воспитателя. Чем вы руководствовались, что вас вдохновляло?

– У меня правило одно: не только самой жить счастливо, но и постараться, чтобы вокруг тебя счастливо жили люди. Мне нравится дело, которым я занимаюсь. Я с удовольствием посещаю школы. Вы даже не представляете, как приятно видеть умные, одухотворенные лица наших учеников! Какое удовольствие получают наши учителя от настоящего творческого процесса! И как важно слышать положительные отзывы о нашей работе от родителей! Значит, все, что мы делаем, не зря.

Пользуясь случаем, мне бы очень хотелось поздравить читателей «Казахстанской правды» с большим праздником – Днем независимости Казахстана. Желаю всем счастья, здоровья и благополучия! А также хочу пожелать стремиться к знаниям, творить и созидать доброе, нужное людям. И, конечно, самое главное, желаю всем казахстанцам не переставать верить в добро!