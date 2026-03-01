Казахстанцам рекомендуют быть бдительными, чтобы не попасться на уловки интернет-мошенников

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры предупреждает об активизации интернет-мошенников по вовлечению граждан в финансовые аферы с использованием ложных инвестиционных платформ, deepfake технологий, а также фиктивных услуг по возврату ранее утраченных инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главный надзорный орган

Если раньше злоумышленники использовали фишинговые сайты «Казатомпром», то на сегодня киберпреступники создают фиктивные инвестиционные платформы банков второго уровня, крупных строительных фирм и с помощью deepfake технологий, используя изображение, видео или голос известных лиц, продвигают мошеннические платформы чтобы завладеть деньгами граждан.

Также в соцсетях активно рекламируются услуги по возврату денег пострадавшим от недобросовестных брокеров.

На самом деле – это повторная мошенническая схема, ориентированная на граждан, потерявших деньги в результате инвестиций.

Для сохранения денежных средств рекомендуется:

- не переходить по сомнительным ссылкам;

- не передавать персональные и банковские данные третьим лицам;

- проверять информацию об инвестиционных предложениях, распространяемых через социальные сети, мессенджеры и рекламные объявления, особенно при обещании высокой и гарантированной доходности;

- при установлении фактов мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и информировать банк.