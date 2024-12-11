Для эффективных решений важен диалог
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Лилия Мухитова
Научно-практическую конференцию, посвященную защите прав человека в Казахстане, организовали и провели офис уполномоченного по правам человека совместно с Программой развития ООН в РК, Комиссией по правам человека при Президенте, Генеральной прокуратурой, министерствами иностранных дел, культуры и информации. Цель мероприятия – усилить вовлеченность государственных и неправительственных структур в правозащитную деятельность, консолидировать усилия для предотвращения нарушений прав человека и гражданина.