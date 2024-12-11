Для эффективных решений важен диалог

Открывая конференцию, уполномоченный по правам человека Артур Ластаев отметил, что сфера правозащиты требует постоянного взаимодействия между госорганами, гражданским обществом и меж­дународными структурами. Он также подчеркнул важность диа­лога для выработки эффективных решений, направленных на защиту прав человека и предупреждение их нарушений.

– Хотелось бы, чтобы сегодняшнее мероприятие стало еще одним шагом для дальнейшего усиления нашего взаи­модействия и объединения совместных усилий. Уверен, мы найдем новые идеи, которые послужат укреплению правозащитной политики Казахстана и продвижению ценностей прав человека, – сказал омбудсмен, добавив, что в последние годы в стране приняты комп­лексные меры по улучшению правового положения граждан и укреплению демократических институтов.

На конференции, как сообщает официальный сайт уполномоченного по правам человека, выступили постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов, посол ЕС в Казахстане Алешка Симкич, депутат Сената Парламента Жанна Асанова, глава Офиса программ ОБСЕ Фолькер Фробарт, уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров, банковский омбудсман Дархан Нурпеисов и заместитель представителя УВКБ ООН по Цент­ральной Азии Думитру Липкану.

Участники мероприятия рассмот­рели ключевые этапы выполнения Плана действий в области прав человека и верховенства закона, утвержденного Главой государства в 2023 году и направленного на защиту гражданских свобод, улучшение доступа к правосудию, обеспечение прозрачности в работе государственных органов и укрепление демократических инс­титутов. Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности механизмов защиты прав человека, включая развитие правовой культуры.

В ходе тематических секций «Противодействие дискриминации», «Предупреж­дение пыток и жестокого обращения», «Отбывание наказания женщинами, предупреж­дение сексуального и гендерно-обусловленного насилия в закрытых учреждениях» и других эксперты презентовали результаты исследований. На основе представленных данных участники сформулировали рекомендации, которые будут использованы при разработке практических мер по улучшению ситуации в области прав человека.