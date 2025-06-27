В рамках исполнения принципа "Закон и Порядок" МВД продолжает работу по противодействию теневым схемам вывоза стратегического сырья за рубеж, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Несмотря на мораторий на экспорт некоторых видов лома металла, предпринимаются попытки его контрабанды за границу. В области Жетысу пресекли незаконную работу компании, которая не имея разрешительных документов, организовала нелегальный прием и переработку цветного металла и путем внесения недостоверных сведений в сопроводительные документы неоднократно пыталась вывезти его за пределы страны.
В ходе обыска на территории предприятия изъято свыше 600 тонн переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия в виде заготовок, подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла. Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория.
Кроме того, на объекте задержаны незаконные трудовые мигранты. Проводится досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы. Работа в данном направлении продолжается.