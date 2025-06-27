В рамках исполнения принципа "Закон и Порядок" МВД продолжает работу по противодействию теневым схемам вывоза стратегического сырья за рубеж, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Несмотря на мораторий на экспорт некоторых видов лома металла, предпринимаются попытки его контрабанды за границу. В области Жетысу пресекли незаконную работу компании, которая не имея разрешительных документов, организовала нелегальный прием и переработку цветного металла и путем внесения недостоверных сведений в сопроводительные документы неоднократно пыталась вывезти его за пределы страны.

В ходе обыска на территории предприятия изъято свыше 600 тонн переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия в виде заготовок, подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла. Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория.

Кроме того, на объекте задержаны незаконные трудовые мигранты. Проводится досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы. Работа в данном направлении продолжается.

