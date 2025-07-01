Столичным Департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ «Международная школа 81 Astana English School» акимата Астаны по факту хищения бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

"Совместно с сотрудниками ДНКБ Астаны установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 млн тенге. Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и летний лагерь, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены.



Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета «мертвых душ», фактически не работавших в организации. Среди них - родственники подозреваемых, оформленные фиктивно", - говорится в сообщении.