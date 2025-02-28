Для государства недопустим бюджет развития «на минималках» Налоги 28 февраля 2025 г. 7:30 10 Беседовал Самат Бейсембаев В Казахстане сейчас внутренняя новостная повестка переполнена комментариями на тему налоговой реформы и, в частности, пересмотром ставок НДС. фото из личного архива Исполняя поручение Главы государства, Правительство провело в регионах встречи и консультации с представителями деловых кругов, в ходе которых получила одобрение идея дифференцированной ставки НДС: 16 – 10 – 0%, в зависимости от отраслевой принадлежности бизнеса. Напомним, первоначально предлагалась единая ставка НДС в 20%. Эту «триаду ставок» и закрепили в проекте поправок в Налоговый кодекс, рассмотреть которые теперь предстоит Парламенту страны. Откуда такие «американские горки» и как грядущая налоговая реальность повлияет на состояние отечественной экономики – в интервью управляющего партнера ТОО «Dasco Consulting Group» Дармена Садвакасова. – Дармен Канатович, по Вашему мнению, почему Правительство столь экстренно принялось за пересмотр НДС? – У нас на самом деле возник, образно говоря, пожар бюджета, который длится не первый год. И ежегодно требует по 10 триллионов тенге. В предыдущие два года мы были свидетелями того, как государство продало долю в «КазМунайГазе» и «Казатомпроме» Национальному фонду. Понятно, что это был способ вытащить деньги из него на, скажем так, компенсационной основе. Но так долго не могло продолжаться, бюджетный дефицит должен был быть погашен. А у государства должна быть возможность управлять экономикой через те же налоги. – Сейчас можно слышать, что для решения проблемы дефицита бюджета нужно просто снизить расходы. Возможно ли это и, главное, насколько эффективно? – Однозначно снижением расходов нужно заниматься, тем более что сегодня есть вопросы к эффективности использования бюджета. В моем понимании есть три ключевые зоны, где в плане экономии есть большой потенциал. Первая касается ремонтов: дорог, скважин и всего чего угодно. Есть понятие так называемого межремонтного периода. Это тот период, который между двумя капитальными ремонтами. Когда мы видим замену бордюров или асфальта каждый год, то это означает, что у нас 365 дней условно межремонтного периода. Тогда как в Германии, это общеизвестно, межремонтный период на эти виды работ должен быть минимум 10 лет. Что означает: компания-подрядчик, выполнившая ремонт, дает гарантию, что ее асфальт или бордюры будут служить долго. В противном случае она сама будет отвечать и восстанавливать все за свой счет. Что мешает Казахстану ввести такие же требования по качеству? Вторая зона – различные инвестиционные проекты, которые у нас зачастую стоят дорого. Здесь надо смотреть очень внимательно на инвестиции, которые в стране делаются. Так или иначе, думаю, в оптимизации и повышении эффективности инвестиций тоже большой потенциал есть. Третий вопрос – таможенные функции. Тема уже «бородатая». Историю с Хоргосом знают все. И судя по статистике, она не решается. Приводятся данные по контрабанде или зеркальным отличиям между китайскими показателями импорта⁄экспорта и казахстанскими. Там все время возникает очень большая разница на миллиарды долларов неучтенных в Казахстане экспортных товаров. Понятно, что обуздание разгула контрабанды – еще один мощный источник поступлений в бюджет. Но так или иначе, без повышения эффективности расходования денег добиться повышения налоговой морали будет очень трудно. То есть налогоплательщики только тогда будут увеличивать свою готовность платить налоги, когда увидят позитивные изменения в расходной части и убедятся, что их деньги используются эффективно. А к хорошим переменам каждый член социума подсознательно стремится иметь отношение. Потому что государство на эти деньги не только дороги ремонтирует, оно же платит зарплаты всей бюджетной сфере. В этом смысле у государства должна быть возможность и зарплаты повышать, и инфраструктуру развивать – систему канализации, водопроводов, теплотрасс и прочего. Если при разрастающемся дефиците бюджета эти статьи расходов начнут сокращать, притом сам бюджет развития останется «на минималках», и государство не сможет построить лишний детский садик или лишнюю школу, потому что нет денег в казне, это будет неправильно. У государства должна быть такая возможность. В том числе и путем пересмотра налоговых ставок. Оно это делает для своего народа, если кто забыл… – Сейчас Правительство предлагает расширить налогооблагаемую базу, снизив малому бизнесу и ИП порог по уплате НДС до уровня в 15 миллионов тенге. Ваш прогноз ситуации: продолжат ли субъекты предпринимательства прежнюю практику сегментирования и дробления бизнеса, чтобы и дальше скрывать доходы? – А там невозможно дробиться ниже, потому что по большому счету это уже очень маленькие суммы. Получается, в месяц будет выходить по 1,2 миллиона тенге оборота. Есть очень много стран, в которых в принципе нет понятия порога. Любое зарегистрированное предприятие, любое ТОО, оно по умолчанию уже платит НДС. В Казахстане, если нынешняя налоговая реформа будет успешно осуществлена, останутся два налоговых режима. Будет режим розничного налога, в рамках которого, если ты работаешь с населением, то ты не платишь НДС, ты не платишь КПН, ты платишь только свои 4 процента с оборота, по крайней мере так обсуждалось до недавнего времени. Здесь, правда, на помощь может прийти местный маслихат и уменьшить налог с оборота до 2 процентов. При этом ты имеешь право вычесть из налогооблагаемой базы фонд оплаты труда, если он превышает, как сейчас Правительство предлагает, более 100 миллионов тенге. В сущности, это все тот же более-менее упрощенный налоговый режим, очень похоже. Но если ты не работаешь с населением, то есть у тебя нет социальной ответственности, тогда ты работаешь на общественно-установленном режиме: платишь и КПН, и НДС, и это твоя, по сути, налоговая миссия. – Может ли повышение ставки НДС вызвать рост теневой экономики? – Может быть, какой-то теневой сектор и появится, не исключаю. Но его развитие будет тормозиться рядом объективных обстоятельств. С кэшем работать не все хотят. Это чревато определенными рисками. И при вводе новой ставки НДС – я о 16 процентах вместо прежних 12 – надо наблюдать за экономикой. Что происходит с бизнесом, с безработицей. Выскажу сугубо личное мнение: по безработице у нас статистика вообще не заслуживает доверия. Давно пора сделать серьезный пересмотр методологии, потому что у нас сегодня очень большое число самозанятых. А по сути, там есть очень высокая скрытая безработица, хотя официальные цифры у нас – 4,8–4,9 процента. Но это вопрос методологии. Проблема в чем? Изменяя налоговую политику, а вместе с ней – политику торговую, инвестиционную, бюджетную, денежно-кредитную, в Правительстве должны видеть, что происходит с населением, как отреагировал рынок труда. Например, в США статистика рынка труда – это ключевой вопрос. Все смотрят на него, что происходит с людьми, как они себя чувствуют. Если статистика по безработице резко растет, соответственно, нужно вносить коррективы в экономическую политику. У нас же из статистических данных по безработице не видно ничего. Нет обратной связи. – Так ли необходимо нам именно сейчас поднимать налоги? – Если просто сравнивать с другими странами, то НДС у нас ниже. И сегодня опять популярно рассуждение о «кривой Лаффера», которая показывает, что если вы повышаете налоги, то повышается и их собираемость, но кривая имеет форму подковы. И с какого-то момента, если постоянно повышать, собираемость начинает падать. Бизнес начинает прятаться, уходить в тень. В этой кривой всегда нужно находить оптимальную точку, баланс интересов государства, бизнеса и населения. За много-много лет, по сути, за период независимости Казахстана, у нас сформировался очень сильный крен в сторону предпринимательства. У нас были низкие налоги, низкие тарифы, но при этом в нефтяной стране так и не построили ни одного нового нефтеперерабатывающего завода. Почему? Потому что у нас государством регулируется цена на энергоносители. Сравните с Норвегией, где много нефти, но у них бензин стоит 2 доллара за литр. У нас же годами практиковалось социальное отношение к этому вопросу. Но ни один бизнес не пойдет инвестировать в НПЗ, если у того конечный продукт регулируется и цена на него низкая… Понятно, что, в конце концов, все НПЗ были собраны под началом «КазМунайГаза», по сути государственной компании, и государственная компания стала отвечать за этот сектор. А было бы хорошо, если бы частный сектор пришел и строил НПЗ. Но это вопрос большой реформы, которую надо проводить постепенно. Мы жили 30 лет в одном режиме, и за год-два это все не изменить. Это долгосрочный, постепенный проект. И очень важно наблюдать, очень важно анализировать, видеть, как развивается рынок труда, как развивается предпринимательская активность. – То есть этот переходный процесс займет много времени? Не будет ли он чересчур болезненным? – Любая реформа экономики болезненна. Мы привыкаем к тому режиму, который работает сегодня, но если смотреть объективно, то упрощенный режим налогообложения превратился из временного «антиковидного» инструмента в постоянную историю. Государство же за прошедший период недополучало в тарифах, соответственно, не было адекватных капиталовложений в ту же коммунальную инфраструктуру… Мы становимся свидетелями, как рвутся теплотрассы, происходят аварии на ТЭЦ… Тому примером Экибастуз и Риддер. Есть риск, что начнут замерзать и другие города, где из-за низких тарифов на электричество, воду и отопление не модернизировались коммуникации. Сегодня Правительством одобрен Национальный проект по модернизации ЖКХ, это важная инициатива, дорогостоящая, но это инвестиция в будущее, она очень важна. И чтобы государство было способно успешно осуществить Нацпроект, оно должно погасить дефицит бюджета. На мой взгляд, реформу нужно было проводить раньше. Сегодня она вызывает сопротивление, потому что никто не хочет посмотреть вперед: снижению дефицита бюджета через повышение налогов нет альтернативы! Все другие способы и пути будут еще болезненнее. Понятно, что налоговая мораль, когда бизнес и люди готовы платить налоги, может базироваться только на прозрачности, справедливости распределения и расходования бюджета. Без построения вот этого второго крыла, без настраивания процессов налоговую мораль не поднять. Но в любой здравомыслящей, цивилизованной стране граждане налоги платят добровольно. Не за счет кнута, а за счет того, что это, в принципе, и есть твоя социальная ответственность, свидетельство твоего патриотизма. То, что доходы государства надо повышать – это точно, что расходы государства нужно тратить эффективно – это точно. Вопрос в том, как быстро это будет происходить, и он зависит от всех нас, на каждой точке есть сопротивление. #налоги #ставка #НДС #налоговая реформа