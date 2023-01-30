Для чего хотят изъять сайгаков в Казахстане, объяснили в Минэкологии

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Елисеева Екатерина
корреспондент

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Андрей Ким разъяснил, для чего планируют изъять почти 2 тысячи сайгаков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

"Основные цели научного изъятия сайгаков – изучение популяции сайгаков в целом, рассмотрение вопроса дальнейшего использования животных для сельхозназначения, также вопрос одомашнивания данного животного с дальнейшим их введением в сельхозкультуру. Ученые планируют в этих целях изъять детенышей сайги для содержания в полувольном вольере", – сообщил Андрей Ким перед брифингом Минэкологии. 

Он пояснил, что квота в 1 815 голов складывается из заявок научных организаций. Между тем, по его словам, из-за длительного запрета на использование сайгаков охотничьего вида в обществе сложилось мнение об угрозе их исчезновения. Однако на сегодня сайгаки – самый массовый вид копытных животных. Например, численность косуль составляет 95,5 тысячи. 

"Благодаря усилиям природоохранных служб и вашей поддержке на сегодняшний день можно говорить о восстановлении численности сайгаков. Более 90% популяции сайгаков находится в нашей стране. На сегодня по сравнению с 2003 годом, когда численность сайгаков составляла 21 тысячу, по данным учета 2022 года, весной было установлено 1,3 млн особей. Это превысило максимальную численность в КазССР на 1,2 млн голов", – озвучил статистику Ким.

Что касается научного изъятия сайгаков, то сейчас ученые Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана организовывают специализированные питомники для накопления экологических резервов, по отработке способов одомашнивания сайгаков, введения их в культуру животноводства.

"Аналогичную работу планирует провести Институт зоологии РК. В этой связи к биологическому основанию была предусмотрена квота на научное изъятие в живом виде детенышей сайгаков для дальнейшего содержания в полувольных условиях, для изучения ветеринарного и биологического состояния популяции", – резюмировал Андрей Ким. 

 

 

#наука #животные #сайгаки #Минэкологии

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