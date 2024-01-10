Для субъектов креативной индустрии смягчено налогообложение - Балаева

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В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию креативной индустрии, Министерством культуры и информации совместно с Министерствами национальной экономики и финансов проведена комплексная работа по смягчению налогообложения для субъектов креативной индустрии.

Уже принято постановление правительства РК, согласно которому 40 видов деятельности подпадают под специальный режим розничного налога.

«Это означает, что бизнес освобождается от уплаты КПН, ИПН, НДС и будет платить единый налог - от 2% до 4% для ИП, 8% - для ТОО. При этом годовой оборот компании не должен превышать 2,2 млрд тенге, а в штате должно работать не более 200 человек», - пояснила она на своей странице в Facebook.

Смягчение налогооблажения коснется сферы производства и постпродакшна кино, видеоконтента и телевезионных программ, звукозаписи и издания музыкальных произведений, театрального и музейного искусства, архитектуры и дизайна, ремесленничества, народного творчества и производства сувенирной продукции.