Для субъектов креативной индустрии смягчено налогообложение - Балаева

Экономика, Налоги, Культура
59

Министр культуры и информации Аида Балаева проинформировала о новшествах налогообложения субъектов креативной индустрии, передает Kazpravda.kz 

Фото Kazpravda.kz

В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию креативной индустрии, Министерством культуры и информации совместно с Министерствами национальной экономики и финансов проведена комплексная работа по смягчению налогообложения для субъектов креативной индустрии.

Уже принято постановление правительства РК, согласно которому 40 видов деятельности подпадают под специальный режим розничного налога.

«Это означает, что бизнес освобождается от уплаты КПН, ИПН, НДС и будет платить единый налог - от 2% до 4% для ИП, 8% - для ТОО. При этом годовой оборот компании не должен превышать 2,2 млрд тенге, а в штате должно работать не более 200 человек», - пояснила она на своей странице в Facebook.

Смягчение налогооблажения коснется сферы производства и постпродакшна кино, видеоконтента и телевезионных программ, звукозаписи и издания музыкальных произведений, театрального и музейного искусства, архитектуры и дизайна, ремесленничества, народного творчества и производства сувенирной продукции.

«Отмечу, что при разработке данной меры поддержки мы тщательно проанализировали международный опыт. Практика наиболее передовых стран (Великобритания, Германия, Южная Корея) показывает, что для развития сферы креативных индустрий особый акцент делается именно на смягчении налогового режима. Данный шаг является одним из первых шагов, направленных на масштабное развитие этой сферы. Уверена, это только начало большого пути», - резюмировала министр.

#налоги #креативная индустрия

Популярное

Все
Нужны пилюли для больниц
Повышения тарифов на электричество не избежать
Баллы для местных компаний
Индекс счастья
Холодный дом
Мы идем в правильном направлении
Джуд Беллингем - самый дорогой футболист мира по версии CIES
Алматинца подозревают в убийстве своих сыновей
Выманившую у казахстанцев 112 млн тенге преступную группу задержали в Мангистау
Бублик обыграл австралийца Маккейба на турнире ATP
Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана
Хакеры атаковали службу 103 в Актюбинской области
Что даст создание нового города Алатау, пояснили в Миннацэкономики
2023 год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений
Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
New York Times включил Алматы в список лучших туристских направлений
Права французского инвестора нарушили в Павлодарской области
Какая погода ждет казахстанцев 11-13 января
Распоряжение Главы государства
Родом из народа
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Президент сделал кадровое назначение
От польки до вальса
Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Токаев о событиях Кантара: "Мне рекомендовали эвакуироваться, в том числе и за рубеж"
Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист
Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Где живет Дед Мороз?
Раз, два, три, елочка, гори!
Милые сердцу игрушки
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Токаев: Это серьезный урок для будущего поколения руководителей
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев о состоянии ТЭЦ и ЖКХ: "Это результат многолетнего бездействия"
Объединиться вокруг курса реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Читайте также

Построить хлопковый завод в Казахстане намерен китайский ин…
Минимальную зарплату будут определять по-новому в Казахстане
Что даст создание нового города Алатау, пояснили в Миннацэк…
Преимущества оплаты через QR объяснили в Минфине

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]