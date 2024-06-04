Для монополизации товарных рынков

Как отметил на днях в Астане в ходе состоявшегося на площадке СЦК заседания «круглого стола» первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов, несмотря на уже сущест­вующие базовые документы, направленные на развитие конкуренции, в экономике страны еще необоснованно велика доля государственного участия. И указ направлен на ее снижение, особенно в сфере предпринимательства.

Говоря об основных направлениях документа, спикер, в частности, сообщил, что к 2029 году будет осуществлена массовая приватизация активов. Вторым направлением указа следует считать обеспечение равного доступа к ресурсам и инфраструктуре. Также предусматриваются развитие биржевой торговли, конкуренции в госзакупках, цифровизация господдержки. Основным предназначением указа следует считать регулирование товарных рынков, снятие ограничений в ценообразовании, за исключением монопольных сфер дея­тельности, а также соз­дание Национального офиса по приватизации.

По словам Рустама Ахметова, в стране сохраняется монополия на базовых товарных рынках: топ­ливно-энергетическом, рынке транспортных услуг и связи. Более того, наблюдается­ новый тренд – на создание государственной монополии, новых субъектов с государственным участием, и, соответственно, усложняется вход частных субъектов в эти сегменты экономики.

– Мы неоднократно принимали базовые документы для развития конкуренции, «дорожные карты» по основным направлениям государственной экономической политики, – пояснил Рустам Ахметов, – но это были документы «верхнего» уровня. И пришли к пониманию, что нам необходим указ о развитии конкуренции, который предусматривал бы конкретные мероприятия со сроками.

Итак, новый документ включает в себя шесть компонентов, в том числе – сокращение государственного участия в предпринимательстве, национальный офис по приватизации, новый формат перечня видов деятельности, равный доступ к ресурсам инфраструктуры. А если конкретнее, то речь идет о монопольных ресурсах, ограниченных на рынке топливно-энергетического комплекса, и монопольной инфраструктуре в сфере транспорта, связи, переработки нефти. Кроме того, это касается и развития биржевой торговли как основного инструмента развития конкуренции, доступа к ресурсам, мерам гос­поддержки и закупкам.

– Центральным местом в документе следует считать устранение искажений в ценообразовании. С этой целью предлагается переход к сбалансированному ценовому регулированию и отмена перекрестного субсидирования. Также документ затрагивает вопросы улучшения корпоративного управления, развития финансовых рынков и защиты бизнеса, – подчеркнул в ходе заседания «круглого стола» первый заместитель председателя АЗРК РК. – Здесь мы отмечаем сохраняющееся преобладание участия государства и эффективность деятельности субъек­тов квазигосударственного сектора и их управления.

Доля участия государства в производстве товаров на сегодня достигает 55%, а в сфере услуг – 44%. Кроме того, более 6,3 тыс. единиц субъектов рынка функционируют с участием государства. И если говорить о государственном участии в цифрах, то выглядит это следую­щим образом: из 30 секторов экономики доля его присутствия отмечена в 20. При этом показатели эффектив­ности государственного управления следующие: 20 трлн тенге – долговые обязательства, степень изношенности основного оборудования – 50%, энергетики, газотранспортной инфраструктуры – 70%. Международные институты также отмечают высокий уровень государственного участия в экономике республики.