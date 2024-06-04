Для монополизации товарных рынков

Свежий выпуск
5
Асель Шаяхмет

8 мая 2024 года Глава государства подписал Указ о мерах по либерализации экономики

фото предоставлено СЦК

Как отметил на днях в Астане в ходе состоявшегося на площадке СЦК заседания «круглого стола» первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов, несмотря на уже сущест­вующие базовые документы, направленные на развитие конкуренции, в экономике страны еще необоснованно велика доля государственного участия. И указ направлен на ее снижение, особенно в сфере предпринимательства.

Говоря об основных направлениях документа, спикер, в частности, сообщил, что к 2029 году будет осуществлена массовая приватизация активов. Вторым направлением указа следует считать обеспечение равного доступа к ресурсам и инфраструктуре. Также предусматриваются развитие биржевой торговли, конкуренции в госзакупках, цифровизация господдержки. Основным предназначением указа следует считать регулирование товарных рынков, снятие ограничений в ценообразовании, за исключением монопольных сфер дея­тельности, а также соз­дание Национального офиса по приватизации.

По словам Рустама Ахметова, в стране сохраняется монополия на базовых товарных рынках: топ­ливно-энергетическом, рынке транспортных услуг и связи. Более того, наблюдается­ новый тренд – на создание государственной монополии, новых субъектов с государственным участием, и, соответственно, усложняется вход частных субъектов в эти сегменты экономики.

– Мы неоднократно принимали базовые документы для развития конкуренции, «дорожные карты» по основным направлениям государственной экономической политики, – пояснил Рустам Ахметов, – но это были документы «верхнего» уровня. И пришли к пониманию, что нам необходим указ о развитии конкуренции, который предусматривал бы конкретные мероприятия со сроками.

Итак, новый документ включает в себя шесть компонентов, в том числе – сокращение государственного участия в предпринимательстве, национальный офис по приватизации, новый формат перечня видов деятельности, равный доступ к ресурсам инфраструктуры. А если конкретнее, то речь идет о монопольных ресурсах, ограниченных на рынке топливно-энергетического комплекса, и монопольной инфраструктуре в сфере транспорта, связи, переработки нефти. Кроме того, это касается и развития биржевой торговли как основного инструмента развития конкуренции, доступа к ресурсам, мерам гос­поддержки и закупкам.

– Центральным местом в документе следует считать устранение искажений в ценообразовании. С этой целью предлагается переход к сбалансированному ценовому регулированию и отмена перекрестного субсидирования. Также документ затрагивает вопросы улучшения корпоративного управления, развития финансовых рынков и защиты бизнеса, – подчеркнул в ходе заседания «круглого стола» первый заместитель председателя АЗРК РК. – Здесь мы отмечаем сохраняющееся преобладание участия государства и эффективность деятельности субъек­тов квазигосударственного сектора и их управления.

Доля участия государства в производстве товаров на сегодня достигает 55%, а в сфере услуг – 44%. Кроме того, более 6,3 тыс. единиц субъектов рынка функционируют с участием государства. И если говорить о государственном участии в цифрах, то выглядит это следую­щим образом: из 30 секторов экономики доля его присутствия отмечена в 20. При этом показатели эффектив­ности государственного управления следующие: 20 трлн тенге – долговые обязательства, степень изношенности основного оборудования – 50%, энергетики, газотранспортной инфраструктуры – 70%. Международные институты также отмечают высокий уровень государственного участия в экономике республики.

#Астана #заседание #АЗРК #предпринимательство #конкуренция #СЦК

Популярное

Все
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
На Капшагае вновь пройдет Oceanman Open Water
В природном резервате «Акжайык» возможны новые пожары
Кто перекрывает Рахмановские ключи?
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Возвращение в детство. Готовится кинодилогия про жизнь детского дома
Вязание... на всю голову
Казахстан на Олимпийских играх будут представлять десять боксеров
Алатау – это мегапроект и для спорта
О краеведческих отрядах региона расскажет «Алиса»
Жилищный вопрос
Цветы и деревья украсят Конаев
«Актобе» и «Кайрат» оторвались от соперников
Массовая уборка в рамках «Таза Қазақстан» получила доброе продолжение
Гранты создают рабочие места
Стартовал фестиваль
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
В Таразе взялись за освещение улиц
Адвокату Бишимбаева угрожали неизвестные в Астане
Когда наступает старость?
Средние державы: продвигая принципы мультилатерализма
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Ливневки нужно строить вместе с городом
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Ученые расшифровали язык кашалотов

Читайте также

Стартовал фестиваль
Цветы и деревья украсят Конаев
Жилищный вопрос
Молодежь выбирает семью, дружбу и здоровье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]