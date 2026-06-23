Для роста экспорта

Как сообщил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов, на модернизацию ветеринарной сети направлено 1,77 млрд тенге. Средства идут на строительство новых объектов, обновление инфраструктуры и усиление контроля за состоянием поголовья.

В текущем году в регионе возводятся 57 ветеринарных пунк­тов и две ветеринарные станции. В результате к концу 2026 года обеспеченность области современной ветеринарной инфраструктурой должна достичь около 60%.

Параллельно усиливается сис­тема биологической безопаснос­ти: строятся 32 скотомогильника, что должно повысить уровень санитарно-эпидемиологического контроля и снизить риски распространения заболеваний животных.

Отдельное внимание уделяется животноводческому сектору как одному из драйверов экспорта. В регионе сформирован пул из 32 инвестиционных проектов в сфере мясного животноводства. Эти инициативы направлены на увеличение объемов производства, повышение качества продукции и расширение экспортных поставок.

Значимость этих мер усили­вается на фоне подтверждения статуса Казахстана как страны, свободной от ящура, что открывает­ дополнительные возможности для выхода на внешние рынки и наращивания поставок мяса за рубеж.

Власти региона подчеркивают, что развитие ветеринарной сис­темы напрямую связано с инвес­тиционной привлекательностью отрасли: чем выше уровень био­безопасности, тем устойчивее позиции региона на экспортных рынках и выше доверие со стороны партнеров.