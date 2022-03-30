Тараз стал еще одним городом, в котором открылся аутизм-центр «Асыл Мирас» Фонда Булата Утемуратова.

Деятельность нового учреждения направлена на поддержку детей с расстройствами аутис­тического спектра (РАС). Центр, открытый в сотрудничестве с местными властями, сможет принимать до 300 детей в год. Первыми пациентами стали около полусотни несовершеннолетних.

– Открытие такого уникального центра в Таразе будет способствовать скорейшей социальной интеграции в общество детей с особыми потребностями. Выражаю благодарность Фонду Булата Утемуратова за обучение наших педагогов передовым методикам коррекции аутизма, которые позволят улучшить качество жизни детей и подростков с рас­стройствами аутистического спектра, проживающих в нашем регионе, – отметил аким области Бердибек Сапарбаев.

Центр «Асыл Мирас» работает по шести программам интервенции, направленным на выявление РАС и устранение дефицитов социальных, речевых и бытовых навыков. Занятия проводятся по технологиям, разработанным международными экспертами из Калифорнийского университета и Marcus Autism Center в США. Каждый ребенок проходит трехмесячный цикл обучения соглас­но индивидуально подобранной программе. Записаться в центр могут дети до 18 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации. Занятия проводятся бесплатно.

– За семь лет программа фонда «Аутизм. Мир один для всех» доказала свою эффективность. Навыки детей после завершения курса в среднем улучшаются в два раза. Мы гордимся каждым новым центром, потому что за каждым из них стоят реальные истории тысяч казахстанских семей, чьи дети обрели шанс на более полноценную и само­стоятельную жизнь, – сказал во время открытия директор Фонда Булата Утемуратова ­Марат ­Айтмагамбетов.

Центр «Асыл Мирас» – это современное пространство, полностью оборудованное и адаптированное под образовательные потребности детей с РАС. Все занятия проходят с вовлечением родителей. Таким образом, обучение направлено не только на детей, но и на близкое окружение.

– Мы давно слышали об эффективности программ центров «Асыл Мирас» и рады тому, что теперь наши дети могут получить помощь бесплатно и в родном городе, – поделилась мама одного из детей Гульмира Абжан.