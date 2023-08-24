Дни казахского кино с успехом прошли в Москве

Культура
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Рустам Алмазов

Высадка казахского кинодесанта в московском кинотеатре «Иллюзион» стала возможной благодаря стараниям компании «Роскино» при поддержке Министерства культуры России.

фото из открытых источников

Как отмечают организаторы акции, идея делать встречные показы и знакомить российского зрителя с новинками зарубежного кинематографа возникла в рамках показов российского кино за рубежом. Так появился проект «Дни зарубежного кино».

Как отметила и. о. генерального директора «Роскино» Екатерина Наумова, проект решили начать с показов картин тех стран, которые исторически и территориально близки России.

– Казахское кино помнят и любят в нашей стране еще со времен СССР. В последнее время кинематограф Казахстана очень активно развивается, фильмы казахских режиссеров берут призы на многих международных фестивалях. Мы рады знакомить российского зрителя с такими успешными работами, – заметила Екатерина Наумова.

Как отметили организаторы, для показа были выбраны одни из наиболее ярких работ казахстанских кинематографистов за последнее десятилетие в разных жанрах – драмы, исторические фильмы, комедия.

В течение трех дней московские зрители смогли увидеть пять казахстанских картин: «Шал⁄Старик» Ермека Турсунова, «Жанғақ тал⁄Ореховое дерево» Ерлана Нурмухамбетова, «Мұқағали» Болата Калымбетова, а также «Жаужүрек мың бала⁄Войско мың бала» и «Анаға апарар жол⁄Дорога к матери» Акана Сатаева. Все фильмы показаны с синхронным закадровым переводом.

Приятным сюрпризом для московских зрителей стала встреча с исполнителями главных ролей в картинах «Шал» и «Анаға апарар жол» Ерболатом Тогузаковым и Алтынай Ногербек.

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