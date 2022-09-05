До 100 тысяч тонн дизтоплива импортирует Казахстан из России

Министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился планами по импорту российского дизтоплива, передает корреспондент Каzpravda.kz.

По его данным, прогноз производства дизельного топлива на 2022 год составляет 5,2 млн тонн, что больше на 300 тыс. тонн, чем в 2021 году, и на 640 тыс. тонн больше, чем в 2020 году.

С начала года произведено более 3,5 млн тонн ДТ, что примерно на 239 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

"Также Фонд "Самрук-Казына" и компания "КазМунайГаз" подписали контракт на импорт необходимых объемов дизельного топлива в сентябре и октябре. Объем двух партий - до 100 тысяч тонн. Однозначно, что этот объем из Российской Федерации. У нас ближайших поставщиков в таком количестве дизельного топлива просто нет. Это все входит в рамки индикативных балансов, изначально была предусмотрена такая возможность импортирования дизтоплива из Российской Федерации, так же, как и авиакеросина", - рассказал министр.

Отгрузки уже начались, отметил он.

"Сейчас уже отгрузки начались, КМГ этим непосредственно занимается, и мы уже ожидаем первую партию импорта», – добавил Болат Акчулаков.