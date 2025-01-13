До 25 градусов мороза ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 января предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Погоду на большей части территории Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, что приведет к неустойчивому характеру погоды, ожидаются снег с метелью, на западе, юге страны — осадки (дождь, снег), гололед.

На юго-востоке республики благодаря антициклону сохранится погода без осадков. Температурный фон по республики будет колебаться, ночью на западе от 0-8 мороза до 10-25 мороза на севере и востоке страны, днем от 5 мороза-5 тепла до 2-10 мороза, на юге страны ночью 1-13 мороза, днем 0-12 тепла.