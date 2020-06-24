Общество

До 40 обращений от жертв домашнего насилия ежедневно поступает в фонд "НеМолчиKZ"

Екатерина Елисеева
Ежедневно на телефон доверия фонда "НеМолчиKZ" поступает до 40 обращений от жертв домашнего насилия. Об этом сообщила директор Общественного фонда "НемолчиKZ" Дина Тансари в ходе круглого стола, посвященного теме бытового насилия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"За 4 года, не имея никакого финансирования, на голом энтузиазме, благодаря открытым заявлениям жертв сексуального насилия, мы смогли изменить сознание многих казахстанцев, и не побоюсь этого заявления - изменить закон. Фонд "Не молчи" - одна из первых организаций, которая призвала казахстанок не молчать о насилии. За 4 года благодаря комплексному и системному подходу мы помогли заговорить сотням женщин в стране. Защищая женщин и детей в следствии и судах, как представители по делу, мы смогли привлечь к уголовной ответственности 52 насильника", – рассказала спикер. 

По ее словам, жертвы своих супругов и партнеров нарушили молчание и теперь насилие стало видимым. Общество увидело изощренные, садистские формы насилия, настоящие пытки. Женщины с детьми стали заложниками своих партнеров-агрессоров.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать законы, защищающие права женщин и детей. С января 2020 года вступил в силу закон о сексуальном насилии – изнасилования переведены в состав тяжких преступлений и увеличены сроки наказания. Сейчас в Парламенте рассматривается не менее важный для страны закон – о противодействии семейно-бытовому насилию. К вопросам семейно-бытового насилия мы пришли не просто так", – продолжила Дина Тансари.

Она отметила, что ежедневно на телефон доверия фонда "Не молчи" поступает от 10 до 40 обращений. С 25 мая 2020 года на личный телефон поступило 112 звонков, на телефон доверия "Не молчи" -  204. На WhatsApp пришло 164 обращения от потерпевших. И это только за 1 месяц.

"Из них 52 дела мы продолжаем, работаем с этими женщинами, остальные получили разовую консультацию. Это колоссальный опыт, и каждый день поток обращений увеличивается. А мне, как человеку, работающему с этими вопросами, очень страшно – как мы должны успевать помогать всем этим женщинам? Почему они ищут общественные организации, а не идут в полицию? На недавней конференции министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что только две из 10 женщин идут с заявлением в полицию. Я добавлю, остальные 8 идут к нам, общественникам. Значит, что-то не так с нашими законами. Значит, у нас полиция беспомощна в вопросах защиты жертв насилия", – дополнила директор общественного фонда.

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