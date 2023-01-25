До 500 млрд тенге пенсионных активов инвестируют в облигации холдинга "Байтерек"

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Нуржан Турсунханов сообщил, что проведение сбалансированной инвестиционной политики в отношении значительного объема активов требует диверсификации портфеля, которую невозможно реализовать только в рамках локального рынка ценных бумаг.

«В течение 2023 года планируется инвестировать на рыночных условиях пенсионные активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на общую сумму до 500 млрд тенге в долгосрочные облигации АО «НУХ «Байтерек». Привлеченные средства будут направлены на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будут осуществляться на уровне Правительства», – рассказал он.

В целом, подчеркнул представитель Нацбанка, с точки зрения «кредитных рисков инвестиции в «Байтерек» являются безопасными».

«Кредитный рейтинг холдинга находится на уровне суверенного кредитного рейтинга Казахстана и по международной шкале агентства Fitch Ratings составляет «ВВВ» со стабильным прогнозом. Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться на рыночных условиях с учетом долгосрочного инвестиционного горизонта. Таким образом, вышеуказанные инвестиции являются надежными и будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ», – заверил спикер.