В итоговом медальном зачете Казахстан занимает 11-ю строчку. Из 80 наград у нас 10 золотых, 22 серебряные и 48 бронзовых.

Безоговорочным лидером континентальных летних игр стал Китай, который положил в свою копилку умопомрачительные 383 награды, из которых 201 – «золото», 111 – «серебро», 71 – «бронза». Второе место забрала Япония – 188 медалей (52–67–69), а на третьем – атлеты из Южной Кореи – 190

(42–59–89). В десятку сильнейших сборных Азии также вошли Индия, у которой 107 наг­рад (28 – «золото», 38 – «серебро», 41 – «бронза») Узбекистан – 71 (22–18–31), Китайский Тайбэй – 67 (19–20–28), Иран – 54 (13–21–20), Таиланд – 58 (12–14–32), Бахрейн – 20 (12–3–5) и Северная Корея – 39 (11–18–10).

Как мы видим, в совокупности по количеству наград Казахстан вроде бы находится на почетном пятом месте, но медальный зачет принято подводить прежде всего по качеству наград – вначале засчитываются золотые. Кстати, наша команда установила своеобразный национальный рекорд по бронзовым медалям на Азиадах. Их, как мы указали выше, 48! Прошлый рекорд был установлен на Азиаде-2018 в индонезийской Джакарте. Тогда казахстанские спортсмены завоевали 44 «бронзы».

Теперь расскажем о трех пос­ледних днях выступлений наших спортсменов на летних играх.

В минувшую пятницу сборная Казахстана завоевала семь наград. Золотую медаль нам принес каратист Кайсар Алпысбай, который в финале весовой категории 60 кг победил Абдуллу Шаабана из Кувейта со счетом 7:5.

Что касается «серебра», то вначале его нам добыла борец Жамиля Бакбергенова, которая дошла до финала в новом для себя олимпийском весе (до 76 кг). Она встретилась с Айпери Медет-кызы из Кыргызстана и уступила ей со счетом 4:7. Еще одну награду этого достоинства нам принесла женская дружина в художественной гимнастике. Второе место в командных состязаниях заняли Эльжана Таниева, Эрика Жайлауова и Милана Парфилова. «Золото» в этом виде спорта у сборной Узбекистана, а «бронза» – у Китая. А третье «серебро» за день принесла Казахстану красавица-спортс­менка Галина Дуванова в финале джиу-джитсу в весе до 57 кг, уступив Анни Рамирес из Филиппин со счетом 0:2.

Третьих почетных мест у нас было тоже три. Так, «бронзу» в каноэ-слаломе вначале принес Александр Куликов, а потом Екатерина Таранцева стала третьей в байдарке-слаломе. Отличилась и каратистка Асель Канай, которая дошла до полуфинала, где уступила Тхи Нгуен из Вьетнама, но зато в борьбе за третье место победила действующую чемпионку Азии-2023 – представительницу Ирана Атусу Гольшаднежад.

В субботу копилку сборной Казахстана пополнила золотая награда (последняя медаль такого достоинства на этой Азиаде). На высшую ступень пьедестала почета поднялась наша прославленная каратистка Софья Берульцева, которая в финале состязаний в весе свыше 68 кг победила Арику Гурун из Непала. Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио Софья брала «бронзу» в весе 61 кг, а на этой Азиаде она нам принесла 10-ю золотую медаль.

Кстати, казахстанские каратисты по итогу Азиады оказались лучшими! У нашей команды в этом виде спорта сразу три чемпиона, а также три серебряных и два бронзовых призера. Так, в субботу 20-е серебро сборной Казахстана на Азиаде завоевал Данияр Юлдашев. Он дошел до финала в весовой категории до 84 кг, где, к сожалению, уступил малазийцу Бин Аб Малику. «Бронзу» для национальной команды и для каратистов в частности принес Дидар Амирали, который в борьбе за третье место в весе до 67 кг одолел иранского спортсмена Амира Махди Заде.

В предпоследний день Азиа­ды второе место в гребном слаломе (каноэ) завоевала Анастасия Ананьева, пропустив вперед спортсменку из Китая Цзянь Хуан и обойдя представительницу Японии Харуку Окадзаки.

Сразу две награды – серебряную и бронзовую – мы взяли в художественной гимнастике. 16-летняя Милана Парфилова (третье место) и 18-летняя Эльжана Таниева (второе место) по сумме четырех упражнений уступили только 19-летней Тахмине Икромовой из Узбекистана, ставшей чемпионкой летних игр. Напомним, что днем ранее эти же наши спортсменки принесли нам в командных состязаниях «серебро».

И еще о трех «бронзах». В джиу-джитсу третье место завоевала Мариан Урдабаева, которая в весе до 63 кг одолела другую казахстанку Ажар Салыкову со счетом 7:0. «Бронзу» в артистическом плавании принесли нам Ясмин Туякова и Арина Пушкина. Мужская сборная Казахстана по водному поло в матче за третье мес­то обыг­рала команду Ирана в серии пенальти со счетом 10:9.

На третью ступень пьедестала почета поднялась и наша женская команда по шахматам. Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Динара Садуакасова, Алуа Нурманова и Жансая Абдумалик в последнем туре обыграли Узбекистан со счетом 3:1. Шахматистки по итогам турнира набрали 13 очков, у чемпионок из Китая – 17, а занявшие второе место представительницы Индии набрали 15 очков.

Вчера в Китае прошел заключительный день Азиады, где Казахстан выступал в двух видах спорта – каратэ и синхронном плавании.

Бронзовые награды завоевали синхронистки Арина Пушкина, Ясмин Туякова, Жаклин Якимова, Этери Какутия, Анна Павлецова, Айгерим Курмангалиева, Наргиза Болатова, Жания Жиенгазы, Арина Мясникова и Ксения Макарова. В артистическом плавании «золото» досталось сборной Китая, а «серебро» – Японии.

И точку в нашем выступлении на летних континентальных играх поставила каратистка Молдир Жанбырбай, которая в этот день дошла до финала в весовой категории до 50 кг, где, к сожалению, уступила Гу Шяу-Шуан из Китайского Тайбэя и стала серебряным призером Азиады.

Хочется еще раз поздравить наших каратистов с самым успешным выступлением на Азиаде, где «золото» завоевали Нурканат Ажиканов (до 75 кг), Кайсар Алпысбай (до 60 кг) и Софья Берульцева (свыше 68 кг); «серебро» у Лауры Аликул (до 68 кг), Данияра Юлдашева (до 84 кг) и Молдир Жанбырбай (до 50 кг); «бронза» на счету Асель Канай (до 61 кг) и Дидара Амирали (до 67 кг).

19-е летние Азиатские игры в китайском Ханчжоу завершены. Следующие – юбилейные, 20-е летние комплексные континентальные соревнования состоятся в японской Нагое и пройдут с 19 сентября по

4 октября 2026 года.