Добро пожаловать в очередь!

...Отучившись два с половиной месяца в автошколе и получив заветное свидетельство, отправляюсь сдавать экзамены. Их у жителей Карагандинской области принимают в одном-единственном месте – специализированном отделе по обслуживанию населения. Он находится в Караганде.

Об этом месте ходит много слухов. Одни говорят о больших очередях, где можно безрезультатно простоять целый день. Другие рассказывают о том, что здесь трудятся «помогайки», через которых за отдельную плату можно купить водительское удостоверение. Такса у них плавающая – 200–300 тыс. тенге. Третьи пугают постоянными сбоями в работе автоматизированной системы, мол, она перио­дически «зависает» и как будто специально мешает кандидатам в водители сдавать экзамены.

Вооружившись этими слухами, в понедельник утром отправляюсь сдавать первый экзамен, тео­ретический, на знание правил дорожного движения. На входе менеджер выдает талончик элект­ронной очереди с номером 5174.

В нем указано: передо мной еще… 86 человек!

Захожу в зал ожидания и вижу толпу людей, которые томятся в ожидании заветных прав, госномеров на свои машины и тестирования. Одни ерзают на металлических сидениях, другие стоят в проходах, третьи толпятся возле электронного табло и у стены с надписью «Экзаменационный зал».

Через два часа ожидания на табло загорается мой номер. С горящими глазами мчусь искать окошко № 8. Но оптимизма убавляется, когда узнаю, что меня вы­звали не на экзамен, а к сотруднику автоЦОНа, который будет принимать документы – удостоверение личности, медицинскую справку и свидетельство об окончании автошколы.

– Оплачивать будете QR-кодом? – вежливо спрашивает менеджер.

– Да, – отвечаю я. Альтернативу мне не предложили.

Тут-то и узнаю, что перед экзаменом нужно выложить 4 312 тенге. Это госпошлина за водительское удостоверение, которого у меня еще нет, и не факт, что оно будет. Сразу вспоминается крылатая фраза из романа Ильфа и Петрова из «12 стульев»: «А можно так: утром – стулья, а вечером – деньги?

– Можно! Но деньги вперед!» – гласил ответ.

Надо сказать, что заплатить за будущие права можно только двумя способами – через мобильное приложение Kaspi или через терминал Казпочты. Причем он в карагандинском автоЦОНе только один. Очереди возле автомата нет. Однако время от времени люди задают менеджерам вопрос: «Почему нельзя оплатить госпошлину банковской картой?»

Получив заветное направление на экзамен, снова жду своей очереди. Она подходит быстро, минут через 10. Меня проверяют металлоискателем, просят сдать сумку в камеру хранения и пропус­кают в зал, где стоят всего десять компьютеров с электронными тестами по ПДД.

«Так мало, – думаю я. – Теперь понятно, почему в зале ожидания так много людей».

В общем, теоретический экзамен я сдала успешно и довольно оперативно: 34 балла из 40 возможных. На то, чтобы ответить на 40 вопросов, ушло около 15 минут.

– Ну как? Сдали? – с жаром спрашивают меня ожидающие своей очереди.

– Сдала! – с улыбкой отвечаю я.

– Повезло! Сдайте за меня! – с улыбкой заявляет девушка в синей куртке. Она знает, что этот номер не пройдет. Ведь каждый экзаменующийся проходит онлайн-идентификацию по биомет­рическим данным.

Бывает, что программа «зависает». Так произошло, когда я только начала проходить тестирование. А бывает, что система «не узнает» кандидата в водители. Подобное случилось с курсантом одной из карагандинских автошкол в апреле. Парень проходил биометрическую идентификацию без очков, а сдавал тестирование в очках. В итоге программа выдала результат «Тест не сдан».

В автоЦОН – как на работу

Потратив на один экзамен полдня, я не стала следом сдавать вождение. Но почву нужно было прощупать.

Подхожу к автодрому и наблюдаю за происходящим. По асфальтированным дорожкам со свежей разметкой и большим количеством знаков медленно едут грузовик и белый легковой «шевроле». Еще два автомобиля стоят на старте возле эстакады.

Видимо, кандидаты в водители только готовятся к экзамену. «Завалить» его проще простого. Для этого достаточно не начать движение в течение 30 секунд после сигнала «Старт» или пересечь стоп-линию на красный сигнал светофора.

Надо сказать, что автодром в Караганде – автоматизированный. Каждая машина снабжена датчиками, стоимость которых превышает 20 млн тенге. Они через спутниковую систему отслеживают движение автомобиля и контролируют действия кандидата в водители. За каждое нарушение программа отнимает у него от 5 до 25 баллов. Если их сумма достигает 100, то система выдает результат «Не сдал». Пересдача экзамена по вождению – не раньше чем через восемь дней.

Возле автодрома собралось человек 40. Все они внимательно наблюдают за каждым экзаменующимся и даже болеют за них, будто на автогонках. Хотя машины ползут по автодрому со скоростью не больше 5 км в час. Подхожу к ним и спрашиваю:

– Давно ждете своей очереди?

– В шесть утра пришла, – отвечает девушка в светлой клетчатой рубашке. – Здесь люди уже стояли. Я была двадцать первой.

– Да, сюда люди очень рано приходят. Некоторые с четырех утра очередь занимают! – подхватывает девушка с темными волосами, заметив мое удивление. – Недавно вождение сдавала женщина, которая приехала из Балхаша. Так она квартиру рядом с авто­ЦОНом снимала, чтобы рано утром сюда прийти и очередь занять. Представляете?! Ладно, мы, кто в Караганде живет, а как быть тем, кто едет сюда из других городов? Ночевать на автодроме?

Собравшиеся возле автодрома рассказывают, что на вождение они записываются сначала на бумаге, формируя собственную очередь до девяти часов, когда открывается автоЦОН. А потом идут в здание, берут номерки и снова ждут – теперь уже в элект­ронной очереди.

Дожидаются далеко не все. Счастливчиков, севших за руль, – 40–50 человек в день. Это в лучшем случае. А бывает и меньше, поскольку случаются системные сбои и экзамен останавливается. Потеряв день, желающие получить права уходят восвояси и возвращаются наутро.

Жители Карагандинской области устали от очередей. Что ни день, они скандалят с работниками автоЦОНа, звонят в гос­корпорацию «Правительство для граждан», пишут жалобы в социальные сети, надеясь на позитивные изменения. Курсант одной из автошкол, который просил не публиковать его фамилию, даже поплатился за свою ретивость здоровьем. Его избили за то, что тот выражал свое недовольство очередями и за критический отзыв в электронном справочнике 2gis.kz.

«Худшее место в Караганде, – написал парень. – Сотрудники, вечно летающие в облаках, и их база, которая вылетает в определенное время, чтобы часть людей ушла из очереди. Особенно «радует», когда это происходит под обед…»

Коррупционные риски

О проблемах автоЦОНа лучше остальных знают руководители карагандинских автошкол. Они воспринимают это как подрыв своего имиджа. Ведь каждые два-три месяца выпускают сот­ни потенциальных водителей, которые из-за очередей и программных сбоев не могут достигнуть желанного результата – получить права.

– Конечно, ситуация с очередями в автоЦОНе несет в себе коррупционные риски, – делает резонный вывод председатель профессионального объединения автошкол Карагандинской области Мария Мусина. – Ведь человек, который несколько дней не может попасть на экзамен, будет искать какие-то обходные пути. Эту проблему мы поднимаем перед МВД, Министерством цифрового развития и Мажилисом, но пока она остается нерешенной.

Карагандинский автоЦОН находится в ведении госкорпорации «Правительство для граждан». Ее сотрудникам и самим не по душе очереди на сдачу экзаменов. Ведь в их адрес идет большой поток негатива.

– У нас большая нагрузка на специализированный ЦОН, потому что только у него есть автоматизированный автодром, – отмечает замдиректора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области Гульмира Сулейменова. – На сдачу практического экзамена люди приезжают со всей области. Кроме того, у нас сдают вождение жители Улытау­ской области, поскольку в Жезказгане тоже нет автодрома. Да, приходится немножко туго. Но в день мы успеваем принять прак­тический экзамен у 40–50 кандидатов.

Гульмира Сулейменова добавляет, что два из четырех автомобилей, которые используются на автодроме, – новые. Однако и они время от времени ломаются. Из-за этого еще меньше кандидатов имеют возможность сдать вождение.

– К сожалению, за последнее время две наши машины попали в аварийную ситуацию по вине кандидатов в водители, – продолжает она. – Дело в том, что экзаменуемые движутся по автодрому самостоятельно и совершают наезды на знаки, бордюры и светофоры. А нам приходится тратить время на их ремонт.

Чтобы разгрузить карагандинский автоЦОН, власти планируют построить автодромы в двух крупных городах – в Балхаше и Жезказгане. В лучшем случае их введут в эксплуатацию в 2024 году. А пока добро пожаловать в очередь.