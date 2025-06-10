Добро, жизнелюбие и традиции

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В династии Умбетовых художественным ремеслом занимаются представители уже четвертого поколения.

фото Жаннура Пернебека

Среди Умбетовых есть графики, живописцы, скульпторы и ремесленники. О каждом из них рассказал член Сою­за художников РК Аскар Умбетов, с которым мы встретились в областной художественной галерее им. С. Айтбае­ва, где в честь 80-летия его отца ­Муратбая Умбетова проходила выставка «Ізгілік іздері».

У истоков творческой династии стоит Емберген Умбетулы. В Шиелийском районе он был известным атбегі, также охотился на диких животных с помощью собак породы тазы и ловчих птиц. Своей добычей в тяжелые годы голодомора делился с сородичами в ауле.

– Мой дед Емберген-ата слыл в округе и искусным сапожником, – говорит Аскар Умбетов. – Существует даже легенда, как на спор с одной девушкой он за ночь сшил женские ичиги – мәсі. Моя бабушка Зубайра ткала ковры. Также мастеровыми были родители моей мамы. Дед по материнской линии Абылкасым был портным, шил верхнюю одежду. К сожалению, он пропал без вести в Великую Отечественную войну. Бабушка Шекер также шила одежду, ткала ковры. Их навыки переняла моя мама Айасыл.

Имя художника-скульптора, члена Союза художников СССР и Казахстана Муратбая Умбетова известно далеко за пределами Казахстана. Он родился в 1944 году в поселке Сулутобе Шиелийского района. Писать картины начал во время службы в армии. В 1973 году с отличием окончил художественное училище им. Н. Гоголя в Алма-Ате, а в 1985-м – художественно-графический факультет Казахского педагогического института им. Абая.

– На полотнах отца изображены родная земля, ее люди, их быт, – делится Аскар. – Среди его известных графических работ – «Еңбек көктемі», «Төлдету», «Жахаевшылар», «Шопандар», «Жеңіс күні», «Күрішші», «Бесік». В портретном жанре он также достиг больших высот, создав образы ученого-этнографа Даркембая Чокпарова, ветерана войны и труда Манаса Дуйсенова и многих других известных личностей.

Муратбай Умбетов – участник рес­публиканских и международных выс­тавок, его картины выставлялись в галереях Франции, Бангладеш, Венгрии. Творчество художника всегда было пронизано любовью к Родине. Как скульп­тор, он создал около 20 памятников и внес заметный вклад в формирование скульптурного ансамбля Приаралья.

Ряд бюстов и памятников государственным и политическим деятелям, ученым, писателям, героям войны и труда художник создал в творческом тандеме со своими сыновьями – Бейбитом и Аскаром. Например, Умбетовы создали скульптурную композицию «Үш алып» в честь прославленных писателей Приаралья Абдильды Тажибаева, Зейноллы Шукурова и Калтая Мухамеджанова. Памятник включен в предварительный Список объектов историко-культурного наследия и находится под охраной государства.

К 190-летию Кызылорды в 2009 году был открыт 12-метровый памятник ­Кобланды-батыру, который восседает на своем легендарном коне Тайбурыле. Величественный образ батыра олицетворяет храбрость и мужество. Монумент покрыт медью и весит около 14 тонн.

Также Умбетовы создали скульптуры Мухтара Ауэзова, Ге Бон У, Ибрая Жахаева, Мустафы Шокая, Шахмардана Есенова, Куланаяна Кулмамбета, Бодабай-акына, Бухарбай-батыра, композицию «Асыл ана» и другие.

– Отец меня многому научил, сегодня я иду по его стопам, – продолжает Аскар. – Во всех его работах заложен глубокий смысл. К сожалению, отец умер в 2019 году, не успев воплотить все свои творческие замыслы. В этом году ему исполнилось бы 80 лет, к этой дате мы и организовали выставку.

В экспозицию вошли более ста работ Муратбая Умбетова, а также картины, фотографии памятников и скульптурные композиции его брата Куанышбая Ембергенова, сыновей Бейбита и Аскара, дочери Сымбат.

Куанышбай Ембергенов также окончил художественное училище им. Н. Гоголя, затем – КазПИ им. Абая. Всю жизнь проработал учителем в Кызыл­ординском педагогическом высшем колледже им. М. Маметовой, сейчас на заслуженном отдыхе. К слову, его сын Берик тоже имеет художественное образование.

– Мой старший брат Бейбит умер в прошлом году, но за свою короткую жизнь он внес большой вклад в развитие изобразительного искусства регио­на, – отмечает Аскар. – Он выпускник Кызылординского университета имени Коркыта-ата, член Союза художников Казахстана, в 2012 году отмечен наградой «Лучший художник» на респуб­ликанской выставке в Алматы. Когда мы втроем занимались скульптурой, Бейбит с отцом изготавливали памятники из мягкого материала в натуральную величину, я же делал кусковую формовку, то есть переводил статую в твердый материал.

Дочь Муратбая Умбетова Сымбат сейчас живет в Ордабасинском районе Туркестанской области, работает учителем художественного труда в школе им. К. Бектаева. Она член Евразийского союза дизайнеров.

– Творчеством занимаются и наши дети, – дополняет информацию о династии наш собеседник. – К примеру, хорошо рисует и посещает художественный кружок сын Бейбита – Елнур Муратбаев. Также увлечен изобразительным искусством мой сын Акмырза. Но дальше всех пошла дочь моего старшего брата Абзала – Маржан. Она музыкант, открыла в Кызылорде школу искусств и назвала ее именем своего деда.

Сам же 53-летний Аскар Умбетов в 1994-м окончил художественно-графический факультет АГУ им. Абая. С 2000 года работал ведущим мастером-скульптором в областном центре развития национального прикладного искусства. Сейчас трудится учителем художественного труда в областном детском реабилитационном центре в пригородном поселке Талсуат.

Ему ближе традиционные направления. Художник-прикладник ярко проявляет себя при создании работ из кожи, дерева и металла. Среди его работ – казахские национальные музыкальные инструменты, предметы быта, посуда, торсыки для кисломолочных продуктов, кожаные сумки, чехлы. Опытный мастер-ремесленник имеет высокий профессиональный уровень, владеет различными способами резьбы и гравировки.

#творчество #ремесло #династия #Умбетовы

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