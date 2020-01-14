Доходы госбюджета в Казахстане выросли на 15,5% по итогам 2019 года

Экономика
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Прошедший год был прибыльным для государственной казны: доходы госбюджета выросли на 15,5%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.   

За одиннадцать месяцев 2019 года в государственный бюджет собрано доходов на общую сумму 11,5 трлн тг – на 15,5% больше, чем в соответствующем периоде годом ранее (10 трлн тг).

В свою очередь, без учёта трансфертов, сумма доходов составила 8,5 трлн тг, увеличившись за год на 15,3%. Доходы государственного бюджета перевыполнены – 101,3% к плану, республиканского – 100,3%, местных бюджетов – 104,1%. Чистые доходы республиканского бюджета составили 6,2 трлн тг.

Увеличение доходов обеспечено ростом налоговых поступлений на 14,7% за год – до 8,2 трлн тг (годом ранее – 7,1 трлн тг). По данным Министерства финансов РК, темп роста налоговых поступлений в основном обеспечен за счёт следующих налогов: НДС на ТВП, корпоративный подоходный налог и налоги на международную торговлю и внешние операции.

На рост налоговых поступлений, наряду с улучшением налогово-таможенного администрирования, повлияло также увеличение производства товаров и услуг в январе–октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в следующих секторах экономики: строительство – 112,7% к показателям 2018-го, торговля – 107,5%, транспорт – 105,6%, связь – 104,5%, промышленность – 103,5%.

Кроме того, причиной роста поступлений по ЭТП* на сырую нефть послужило увеличение ставки ЭТП на 5 долларов США (при уточнении плана РБ установлена ставка в 55 долл. США, но за 11 месяцев 2019 года она фактически сложилась в размере 60 долл. США).

Неналоговые поступления и поступления от продажи основного капитала составили 254,8 млрд и 96,4 млрд тг соответственно. Тем временем поступления трансфертов за январь–ноябрь текущего года увеличились на 16,2% за год и составили 3 трлн тг. За аналогичный период прошлого года поступления трансфертов составили 2,6 трлн тг, снизившись на 37,3% за год.

* экспортная таможенная пошлина

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