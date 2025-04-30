В рамках новой налоговой реформы правительство Казахстана планирует ввести налогообложение доходов от государственных и квазигосударственных ценных бумаг, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, эта мера направлена на создание более справедливой налоговой системы и соответствует международной практике.

«Введение налогообложения доходов от государственных и квазигосударственных ценных бумаг – это международная практика, которая позволит получить дополнительный источник доходов в бюджет», - отметил Амрин.

По его словам, сегодня держателями таких бумаг в основном являются юридические лица, включая крупных инвесторов и финансовые институты, которые получают высокий инвестиционный доход практически без риска.

«Важно понимать, что держателями государственных ценных бумаг являются юридические лица - крупные инвесторы, которые получали дополнительный высокий доход без рисков. Соответственно, предлагаемая мера обеспечит более справедливое распределение доходов», - считает первый вице-министр.

Амрин уточнил, что налогообложение капитальных доходов — это еще один шаг в сторону справедливой и сбалансированной фискальной политики. Новый подход также создаст условия для выравнивания налоговой нагрузки между различными источниками дохода.

При этом, важно подчеркнуть, что данная мера не затронет доходы граждан от депозитов и сбережений, а касается исключительно корпоративного сектора, что делает реформу точечной и сбалансированной.