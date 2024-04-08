Документы об истории становления и развития казахской науки привезли в Казахстан

Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В числе материалов входят 40 писем известных казахских и русских ученых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

Рабочая группа Центрального государственного архива РК посетила Государственный архив РФ, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный архив новейшей истории и архив Российской академии наук в рамках проекта «Архив – 2025» и плана совместных действий архивов Казахстана и России на 2022-2025 годы.

В Российской государственной библиотеке специалисты обнаружили более 200 ранее неопубликованных исторических документов и данные об истории становления, развития науки в Казахстане в 20-60-е годы ХХ века.

 Также были получены электронные копии, касающиеся истории создания академической науки, научных центров и учреждений в Казахстане

«В числе документов 40 писем казахских и русских ученых. В переписке Каныша Сатпаева, Акая Нусупбекова, Василия Фесенкова с российскими коллегами имеются ценные сведения о развитии науки и ее основных этапах в Казахстане в 20-60-е годы прошлого века», — рассказали в пресс-службе МКИ.

Директор Центрального государственного архива РК Сабит Шілдебай рассказал, что в настоящее время ведутся работы по систематизации, обработке и составлению общего перечня фактической базы, выявленной в российских архивах.

#развитие #документы #наука #МКИ #история становление

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