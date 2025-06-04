Долг более 8 трлн тенге: госаудит выявил неэффективные траты в холдинге «Байтерек»

Мажилис
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Дана Аменова
корреспондент

В отдельных случаях средства заимствовались без фактической востребованности

Фото: ВАП

Отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Мажилиса, председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов рассказал о ключевых результатах первых аудитов, проведенных в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП РК

Он сообщил, что одна из проверок была посвящена управлению долгом холдинга «Байтерек». По состоянию на 1 января консолидированный долг группы компаний холдинга достиг более 8 трлн тенге.

«Мы выявили случаи, когда новые займы направлялись на решение внутренних вопросов или погашение прошлых кредитов вместо направления денег на экономически эффективные проекты», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в отдельных случаях средства заимствовались без фактической востребованности. К примеру, фонд «Даму» привлек от Азиатского банка развития значительные ресурсы под госгарантию.

«Деньги предназначались для финансирования малого и среднего бизнеса через банки и микрофинансовые организации. Однако порядка 11 млрд тенге были возвращены по причине отсутствия заявок от бизнеса», — указал председатель ВАП.

Он отметил, что квазигоскомпании зачастую не устанавливают четких обязательств по достижению плановых социально-экономических результатов от получаемой господдержки. В частности, речь идет о таких показателях, как создание рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы и др.

Так, в рамках аудиторской выборки заявленный эффект от мер господдержки не достигнут в 32% случаев или 12 получателями мер поддержки из 37. Кроме того, выявляются факты некачественного отбора проектов, финансирования неприоритетных отраслей и т. д.

«Сейчас проводится аудит в фонде «Самрук-Қазына». Об итогах мы проинформируем общественность после его завершения», — заключил Алихан Смаилов.

#долг #аудит #Байтерек #ВАП

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