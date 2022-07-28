Дольше проведут за решеткой организаторы финпирамиды "Инвестмент-18"

Суд в городе Нур-Султане увеличил срок лишения свободы организаторам финансовой пирамиды «Инвестмент-18», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram суда столицы.

Ранее приговором районного суда № 2 Сарыаркинского района Нур-Султана от 26 апреля 2022 года А., Т. были осуждены за создание финпирамиды к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением на 7 лет права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег.

А. и Т. признали виновными в создании финансовой пирамиды, привлечении через групповые чаты в WhatsApp денег более 35 потерпевших с особо крупным ущербом.

«Апелляционной инстанцией наказание виновным увеличено до 6 лет 8 месяцев лишения свободы ввиду неправильного применения судом первой инстанции статьи «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение» УК.

Санкция пункта 2 части 3 уголовной статьи «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

То есть наказание виновным с учетом правил части 2 статьи 55 УК (при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств) не должно было быть ниже предусмотренного санкцией», – пояснили в суде.

Апелляционной инстанцией приговор приведен в соответствие. Судебные акты вступили в законную силу.