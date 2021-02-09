Общество
Доля ВИЭ в Казахстане к 2025 году достигнет 6% – Минэнерго
Жанат Тукпиев
До 6% планируют довести долю возобновляемой энергетики к 2025 году в Казахстане. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает Kazpravda.kz.

"Документами системы госпланирования поставлены следующие цели: довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 6% в 2025 году; к 2030 году – 10%; к 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления", – сказал Ногаев.

По его словам, за последние 6 лет установленная мощность объектов ВИЭ выросла почти в 10 раз – с 178 МВт в 2014 году до 1 635 в 2020 году.

"В настоящее время в республике действует 116 объектов ВИЭ, установленной мощностью 1 685 МВт. Выработка зеленой энергетики по итогу 2020 года составила 3,24 млрд кВтч. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта ВИЭ мощностью 381,1 МВт", – отметил министр.

Нурлан Ногаев также подчеркнул, что развитие рынка возобновляемых источников энергии в Казахстане будет продолжено в целях устойчивого развития и диверсификации сферы энергетики.

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