Доля женщин в парламентах мира приближается к одной трети

Квоты помогают

В соответствии с последними данными Межпарламентского союза (МПС), основанными на результатах парламентских выборов и назначений 2023 года в 52 странах, 27,6% вновь избранных депутатов по всему миру – женщины. Это на 1,4% больше в сравнении с результатами предыдущих опросов. При этом доля женщин – спикеров парламентов в мировом масштабе увеличилась до 23,8%. В прошлом году Камбоджа и Кот-д’Ивуар впервые избрали спикерами представительниц прекрасной половины.

По данным, опубликованным на сайте ООН, самый значительный прогресс среди всех регионов планеты – рост на 3,9 процентных пункта – зафиксирован в Африке к югу от Сахары. Если в 90-х годах прошлого столетия лидерами по доле женщин среди членов парламента были скандинавские страны и другие развитые государства, а первое место чис­лилось за Швецией, то сегодня самый высокий процент представленности прекрасного пола в парламенте зафиксирован в Руанде. Там 49 из 80 мест в ниж­ней палате занимают дамы, причем для них изначально зарезервировано 24 места.

К слову, в 2015 году правительство Руанды вошло в топ-10 самых эффективных на планете в области обеспечения гендерного равенства по версии Всемирного экономического форума.

Больших успехов в росте чис­ла парламентариев женского пола удалось достичь в Бенине, Эсватини и Сьерра-Леоне. Чуть отстает от них Куба, но и там из 605 мест однопалатного парламента 322 занимают женщины (к слову, в стране нет никаких гендерных квот). Затем следует Боливия, где дамы заняли 53,3% мест в нижней палате парламента.

Наименьшие сдвиги в плане представленности женщин в национальных парламентах демонстрирует Тихоокеанский регион. Например, в таких островных государствах, как Папуа-Новая Гвинея и Вануату, дам в парламенте нет вообще. Швеция сейчас лишь на седьмом месте по этому показателю.

В Андорре, Мексике и Объе­диненных Арабских Эмиратах, по подсчетам МПС, одинаковое число женщин и мужчин-депутатов. Обеспечить себе прочное лидерство ОАЭ, например, также помогло квотирование: в соответствии с президентской резолюцией за женщинами закреплена квота в 50% мест в Федеральном национальном совете, который выполняет роль парламента.

В целом, по мнению генерального секретаря Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, женщинам лучше всего удается проявить себя в тех странах, где есть квоты на их представительство. Так, 43 палаты парламентов, которые используют этот инструмент в той или иной форме, избрали в среднем 28,8% женщин-депутатов по сравнению с 23,2% в странах без квот.

Сейчас гендерные квоты действуют в более чем 130 странах и обычно вводятся на уровне партий. Впервые такие нормы были введены в 1970-х годах некоторыми социал-демократическими партиями Западной Европы. В скандинавских странах, где добровольные квоты появились усилиями местного женского движения, один из самых высоких показателей доли женщин-парламентариев­ в Европе.

В докладе МПС также указывается такая динамика: на многих выборах 2023 года, особенно в странах, где наблюдался откат в сфере женских прав, начинали доминировать гендерные вопросы, особенно касающиеся репродуктивных прав женщин. На выборах в Польше, например, этот вопрос стал центральным – после решения суда 2020 года, которое ограничило доступ к абортам. За ним последовали массовые протесты по всей стране. В докладе высказывается предположение, что это был один из главных факторов, который привел правящую партию к поражению.

Между тем исследования показывают, что более длительное участие женщин в политике повышает качество жизни всего общества и их самих. Больше женщин выходят на рынок труда, появляются меры гос­поддержки незащищенных групп населения, расширяются другие социальные функции государства, например доступ к общественным благам, медицинским и образовательным услугам.

Недостаточно активны?

Среди стран СНГ первое мес­то по числу женщин в парламенте занимает Беларусь, здесь процент участия дам в палате представителей (нижняя палата парламента) составил 40%. По результатам парламентских выборов в Туркменистане чис­ло женщин-депутатов увеличилось на 0,8%, подсчитали в Межпарламентском союзе, а в нижней палате Парламента Казахстана этот показатель, наоборот, уменьшился на 8,7%.

Но поводом к этому материа­лу послужили результаты исследования участия женщин в выборах депутатов маслихатов в 2023 году, которые опубликовал Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК.

«В 2022 году были внесены поправки в Закон «О выборах в РК», направленные на внедрение 30-процентных квот для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможнос­тями в партийных списках. Это представляется важным с точки зрения продвижения разных взглядов, идей и предложений, а также стимулирования участия этих категорий граждан в общественно-политических процессах. Однако по результатам выборов депутатов маслихатов всех уровней по одномандатным округам мы наблюдаем, что женщины меньше выдвигали свои кандидатуры, нежели мужчины. Одна из причин – низкая активность самих женщин», – пишут авторы исследования.

Так, несмотря на наличие женщин-кандидатов, мужчины доминировали на всех этапах выдвижения и регистрации. Например, на выборах в областные маслихаты этап регист­рации прошло практически в четыре раза больше мужчин, чем женщин (79,6 и 20,4% соответственно). Женщины были более активны при выдвижении на городских и районных выборах (28,4 и 26,9% соответственно), при этом их доля среди зарегистрированных кандидатов осталась почти на этом же уровне (28,8 и 27,5%).

По районным и городским маслихатам, исходя из регионального разреза, больше всего женщин было зарегистрировано в северных регионах (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская облас­ти) и Восточно-Казахстанской области. Наименьшее число кандидатов-женщин пришлось на область Улытау, где их выдвинулось всего 44.

По данным о гендерной представленности в областных мас­лихатах и маслихатах городов республиканского значения, больше всего кандидатов-женщин было зарегистрировано в Астане (41) и Алматы (36). На противоположном конце спис­ка находятся области Жетысу (7), Западно-Казахстанская (5) и Атырауская (5), где зарегистрировано наименьшее число женщин-кандидатов. В Кызылординской области не было ни одной женщины-кандидата в областной маслихат.

Таким образом, делают выводы эксперты КИСИ, с точки зрения гендерного равенства выборы депутатов маслихатов показали несколько важных особенностей. Первая из них – региональные различия в представленности женщин. Это указывает на необходимость усиления поддержки и мотивации для этой гендерной группы в соответствующих регионах.

Второй важный момент – высокий процент отказов в регистрации женщин. В некоторых регионах (например, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях) женщины чаще сталкивались с такой тенденцией, в некоторых случаях процент отказов превышал 30%. Это может быть связано с институциональными барьерами, недос­таточной подготовкой женщин-кандидатов, а также с более сложными условиями для агитации и мобилизации ресурсов, что требует внимания и корректирующих мер, считают в КИСИ.