Должников по алиментам трудоустроили в колониях СКО

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На сегодня в пенитенциарных учреждениях СКО отбывают наказание 39 должников по алиментам. В рамках проведенного анализа восстановлены права несовершеннолетних.

«Было установлено, что отбывая наказание в учреждении № 50, не трудоустроена осужденная, являющаяся должником по алиментам с задолженностью более 1 млн тенге на содержание дочери. Принятыми мерами осужденная трудоустроена в ИП «Щеголев». Всего трудоустроено 11 должников по алиментам, с общей суммой задолженности 22, 4 млн тенге. В частности, в №48 учреждении трудоустроено 6 осужденных, с суммой задолженности 18,8 млн тенге, в №51 учреждении трудоустроено 3 должника с долгом 2,5 млн тенге, в 50 учреждении 2 должника с долгом 2,1 млн тенге», – уточнили в надзорном органе.

На сегодня все должники по алиментам трудоустроены, работа в данном направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры области.

Напомним, ранее вице-министр юстиции РК Даниель Ваисов сообщил, что в разных регионах страны на исполнении у судебных исполнителей находятся 288 тыс. алиментных производств. Из них по 277 тыс. должниками выступают мужчины и более 11 тыс. – женщины.