Должны ли банки отвечать за «дыры» в своей системе безопасности?

Кредит доверчивости

Если вам звонят из банка, то это мошенники. Такую простую истину полицейские давно пытаются внушить казахстанцам, но они все равно попадают в сети аферистов. Банки, как правило, перекладывают финансовую ответственность на людей, хотя сами оказываются вовлеченными в преступление. Может, и они должны отвечать за «дыры» в своей системе безопасности?

Сама виновата?

«Я думала, что со мной такого не случится!» – сказала жительница Караганды Юлия Уварова, когда приехала в отдел полиции писать заявление о мошенничест­ве. Аферисты, как выяснилось, оформили на мать-одиночку, воспитывающую двоих детей, кредит в миллион тенге.

Женщина рассказала, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности. Он сообщил, что зафиксированы попытки оформ­ления кредитов на ее имя сразу в четырех банках.

– Я испугалась и ответила, что никакие заявки не подавала, – рассказывает Юлия Уварова. – Я ему поверила. Тем более что он прислал мне на WhatsApp фотографию своего служебного удостоверения. В нем были указаны фамилия, имя и отчество: Алиев Мансур Каримович. Я не подумала, что оно может быть поддельным. Я поддалась панике и спросила у него: «Что сделать, чтобы отменить заявку на кредит?» Он сказал, что поможет. Прислал ссылку на мобильное приложение Евразийского банка, сказал, чтобы я его скачала, установила и прошла регистрацию.

Юлия выполнила все указания афериста. В мобильном приложении она ввела свой ИИН, номер телефона и прошла идентификацию по лицу. А потом на ее смартфон посыпались сообщения с кодами подтверждения и ссылками. Мошенник, получив удаленный доступ к мобильному устройству карагандинки, подал от ее имени заявку на онлайн-кредит в один миллион тенге. Банк ее моментально одобрил. После этого в течение нескольких минут деньги были переведены на неизвестный счет в Алматы. А в мобильном приложении Smartbank появился график ежемесячных платежей – по 40 тыс. тенге в течение пяти лет. Общий долг жертвы мошенника с учетом процентов составил около 2,5 млн тенге.

В тот же день карагандинка обратилась в полицию. Заявление у нее приняли, но обнадеживать не стали.

– В полиции мне сказали, что обычно мошенники звонят из-за границы с подменных номеров, – продолжает Юлия. – Поэтому, скорее всего, найти их не удастся. А банк кредит с меня не спишет. Поэтому придется платить.

Карагандинка обратилась и в Евразийский банк, надеясь, что его работники войдут в положение и аннулируют кредит. Но не тут-то было. Представитель службы безопасности принял у нее заявление и объяснил, мол, сама виновата. Потому что сама зарегистрировалась в мобильном приложении и подала заявку на онлайн-кредит – пусть даже под психологическим воздействием афериста.

Женщина понимает, что попала в сети афериста-психолога и совершила ошибку, поддавшись его влиянию. При этом она считает, что вина лежит не только на ней, но и на банке. Ведь это он так просто выдает кредиты – без личного присутствия заемщика, без дополнительной проверки, без подписей. А это делает банковскую систему безопасности уязвимой.

Без шансов?

Юлия Уварова написала жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и обратилась к его региональному представителю в Караганде. Он ответил, что отправит в банк письмо-ходатайство с просьбой не начислять карагандинке проценты и пени, пока идет расследование уголовного дела о мошенничестве. Но это не значит, что ответ будет положительный.

– За время моей работы к нам обратились около 30 человек, на которых мошенники оформили кредиты, – говорит начальник управления региональных представителей в Караганде АРРФР Жанибек Маметкулов. – В таких случаях мы проводим документальные проверки. Чаще всего устанавливаем, что люди сами проходили регистрацию в мобильных приложениях банков, идентификацию, биометрию и вводили секретные коды. Им мы советуем обращаться в полицию и ждать итогов расследования. Шансов мало, но бывает, что аферистов находят и осуждают. После приговора у жертвы мошенника появляется право подать в суд на расторжение договора займа.

Во время проверки сотрудники Агентства по регулированию и развитию финрынка выясняют, не было ли нарушений при выдаче кредита. В частности, не превышен ли коэффициент долговой нагрузки. Сейчас он по законодательству составляет не более 0,5. То есть ежемесячный платеж по всем кредитам, которые есть у заемщика, не должен быть более половины его зарплаты. Если такое нарушение будет выявлено, то у жертвы мошенников появится основание подать в суд на банк и потребовать аннулирования кредитного договора.

– Но, как правило, банки не нарушают коэффициент долговой нагрузки, – продолжает Жанибек Маметкулов. – Как бы это жестоко ни звучало, но в ситуации с мошенничеством банки законодательно правы. Да, заемщики подают в суды и требуют расторжения договора, но пока ни один из них процесс не выиграл. Выигрывают только тогда, когда доказывают, что оформляли кредит не сами, или когда банк в нарушение правил не провел идентификацию и проверку клиента.

Региональный представитель Агентства по регулированию финрынка не считает банковскую систему онлайн-кредитования уязвимой. Сейчас в ней действует двухфакторная защита – через идентификацию клиента с помощью биометрии и кодов подтверждения. Но аферисты все же находят способы ее обойти.

ответственны все

– Наверно, уже все слышали о мошенниках, которые снимают деньги с банковских карт и оформляют кредиты. Но люди все равно поддаются на их уловки. Возможно, они действительно хорошие психологи, – рассуждает замначальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Полицейский констатирует, что количество зарегистрированных интернет-мошенничеств в Карагандинской области уменьшается. В прошлом году их было 1 751, а в этом – 1 433. Дают результат профилактические видеоролики в социальных сетях, публикации в СМИ, и действует сарафанное радио. Но люди все равно клюют на удочку аферис­тов, а потом бегут в полицию и просят вернуть им деньги.

– В основном мошенники звонят из России и Украины. Но есть и наши, – рассказывает полковник полиции Абильдин. – Не так давно мы задержали шесть организованных преступных групп. Только одна из них совершила 130 мошенничеств! Это жители Южно-Казахстанской области. Они узнавали данные своих жертв через социальные сети, звонили им и оформляли на них потребительские кредиты. Изначально у нас было около 20 заявлений от потерпевших. А потом на основании показаний преступников и данных о денежных переводах удалось установить более 100 других жертв.

Работу сотрудникам полиции сильно усложняют бюрократия, ведь почти на каждое следственное действие им приходится получать санкцию суда или прокурора, и подменные телефонные номера. С них чаще всего мошенники звонят из-за рубежа. На смартфоне потенциальной жертвы он высвечивается как обычный номер казахстанского оператора.

– Сейчас МВД проводит работу по блокировке подменных номеров, – объясняет замначальника департамента полиции. – Здесь ответственность ложится на сотовых операторов. Они видят, когда идет звонок с подменного номера, и должны его блокировать. Я не IT-специалист, но понимаю, что это возможно.

Банки тоже должны приложить усилия для того, чтобы усложнить жизнь мошенникам. Во-первых, жестче контролировать своих работников. Ведь нередки случаи, когда через них происходит утечка персональных данных клиентов, информации об их картах и депозитах. А во-вторых, банкам стоит «залатать» дыры в своей системе безопасности. Ведь если аферисты ее пробивают, значит, они есть.

– Конечно, ответственность банков есть, – высказывает свое мнение Абиль Абильдин. – Виноватыми я их не могу назвать, потому что выдавать кредиты и создавать удобство для клиентов – это их работа. Но их меры предосторожности оставляют желать лучшего. Банки должны привлекать своих IT-специалис­тов и постоянно разрабатывать новые формы защиты от интернет-мошенников.

По мнению полковника Абильдина, нужно постоянно совершенствовать законодательство. В частности, следует ввести запрет на продажу sim-карт без регистрации и уголовную ответственность для тех, кто помогает мошенникам обналичивать украденные деньги. Чаще всего они уходят от наказания, уверяя, что не знали, для кого и зачем снимали в банкоматах миллионы. А в итоге все эти проблемы замедляют работу сотрудников полиции и дают карт-бланш мошенникам.