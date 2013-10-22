Дом окнами на восход

Экономика

С некоторыми из новоселов мне довелось встретиться дважды: столько раз переносили церемонию вручения ключей. Но нет худа без добра. Сторож разрешил войти в один из трех закрытых от посторонних подъездов, чтобы посмотреть, какие же они, эти квартиры, торжественную сдачу которых каждый день ждут 15 сирот, многодетные семьи, ветеран-«афганец», другие жители?

Дом № 2 в 10-м микрорайоне расположен так, что солнце, на которое богато Прибалхашье, гуляет над его крышей целый день. С восхода до заката заглядывает оно по одну сторону в окна с видом на степь, по другую – на балхашские улицы: город растет и развивается на восток.

В уютной, с тремя несмежными комнатами квартире будет отныне жить с женой и тремя детьми работник Балхашской железной дороги Кобеген Нусипбеков. Стаж ожидания у прошедшего афганскую войну очередника исчисляется 14 годами. На торжественную церемонию Кобеген прибыл с вахты, из дальнего поселка Саяк, а его соседка по дому Анна Богатырева – прямо из роддома, откуда выписалась с седьмым ребенком. Новоселы счастливы, в случившемся событии видят добрый знак и благодарны государству за создание такой программы.

Их поддерживает и многодетная мать Карлыгаш Балтабаева, воспитатель школы-интерната № 2. С десяток лет отстояла она в очереди на муниципальное жилье. Как и у Кобегена, за это время уже выросли дети. Трое живут самостоятельно, а двое, школьников, еще под крылом родителей. Большой городской квартире на четвертом этаже радуется и 86-летняя свекровь Карлыгаш – Гульсим Адильбек. Бабушку ничуть не смущает, что ходить придется высоко: лифта нет.

– Зато и глядеть далеко, – смеется она.

Гульсим-апа – ветеран труда. Когда-то занималась швейным делом. Несколько лет назад перебралась к сыну в город. Жить семье пришлось и на квартире, и у старшего сына. Теперь апа имеет свою законную жилую площадь. А у сироты Талгата Айткулова отныне есть не просто комната, а полноценная однокомнатная квартира. Первая в жизни. И с нею он связывает создание семьи и строительство своего будущего.

– Обеспечение населения жильем стало приоритетным направлением Стратегии «Казахстан-2050» и одной из наиболее важных задач общенацио­нального характера. А комплексным, продуктивным решением проблем развития жилищного строительства, повышающим его доступность населению, стала программа «Доступное жилье-2020», – прокомментировал сам факт сдачи еще одного нового дома заместитель акима области Ануар Ахметжанов.

– Я так долго ждал, когда моя очередь достигнет желанной цели. И вообще начал сомневаться в том, что когда-нибудь это случится, – волнуясь и теребя в руках ключ, говорил журналистам Кобеген Нусипбеков. – К счастью, радостный момент настал…

Соблюдая традиции, Кобеген пригласил в новую квартиру уважаемых гостей, а среди них и боевое братство балхашских «афганцев», пришедших поздравить друга, разделить радость с его семьей. За богатым дастарханом самые сердечные пожелания сопровождались вручением подарков хозяину, в том числе от имени акима области. И в пустой пока кухне первым поселился большой двухкамерный холодильник.

Наталья РЫЖКОВА, Балхаш

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