Фото: Kazpravda.kz
Общество
Домофонные компании Шымкента заключали договоры с антиконкурентными нормами
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

В Шымкенте компании по установке и обслуживанию домофонов заключали с потребителями договоры, включая в них антиконкурентные нормы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

О допущенных нарушениях стало известно после того, как Шымкентский городской департамент Агентства по защите и развитию конкуренции изучил рынок домофонных услуг. Анализ показал, что три компании, являющиеся доминантами в городе – ТОО «Центр срвисного обслуживания домофонов», «Строй мастер домофоны Шымкент» и «СМД Шымкент» – нарушили нормы Предпринимательского кодекса РК.

Так, в договорах об оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем домофонов указывалось, что за неоплату более трех месяцев исполнитель вправе отключить абонента от системы. При этом в договоре также указано, что отключение абонента от услуг домофона является неправомерным.

Кроме того, договор составлен сроком на 11 лет, что противоречит Правилам содержания общедомового имущества объекта кондоминиума, согласно которым данный срок не должен превышать одного года.

Включенные в договор требования ограничивают конкуренцию, не давая возможности доступа другим субъектам на рынок по оказанию домофонных услуг. Это антимонопольный департамент по Шымкенту посчитал злоупотреблением доминирующим положением и вынес уведомление в адрес трех субъектов рынка, потребовав привести их договоры в соответствие с нормами конкурентного законодательства республики.

Предприниматели оперативно отреагировали на уведомление антимонопольного департамента и привели нормы договоров в соответствие с требованиями законодательства.

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