Глава региона Нурлыбек Налибаев поручил специалистам уделять особое внимание качеству строящихся дорожных сооружений. В частности, проверку объектов на территории Кызылорды проводят эксперты передвижной лаборатории областного филиала Национального центра качества дорожных активов.

Как сообщил директор КОФ «НЦКДА» Максат Муханов, на территории области сейчас ведутся дорожно-строительные работы на 126 объектах.

– Из них одиннадцать – на дорогах республиканского значения, десять – областного, 88 – районного и местного значения и на 16 городских улицах, – отметил Максат Муханов. – Каждый из объектов находится под контролем экспертов нашего центра. На сегодня проведено 607 выездных осмотров, исследовано 1 714 проб. Выявленные в лаборатории несоответствия свое­временно устраняются подрядчиками.

Один из крупных проектов по строи­тельству дороги осуществляется в областном центре. Местные исполнительные власти для оптимизации дорожного движения и решения проблем с пробками запланировали не только расширение магистрали на набережном проспекте 25-летия Независимости, но и его продление почти на три километра. Работы по укреплению дамбы реки Сырдарьи и строительству новой трассы сейчас находятся в самом разгаре.

Как заявили в подрядной компании – ТОО «УАД», по проекту автодорога будет четырехполосной. Процесс работы соответствует всем установленным технологическим стандартам и нормам – толщина нового полотна составит 44 см.

– Работы начались в мае, – уточнил Максат Муханов. – Сейчас на некоторых участках дороги начали укладывать асфальт. Качество строительства находится под контролем наших специалистов. На данном объекте было взято пять проб стройматериалов. В ходе лабораторного обследования грубых недостатков не выявлено, однако дорожникам предъявлен ряд замечаний. Подрядчики своевременно выполнили работы по корректировке.

На северном въезде в областной центр ведется средний ремонт респуб­ликанской автодороги Кызылорда – Жезказган. Проект осуществляется при финансировании АО «НК «Каз­АвтоЖол». Как заявили подрядчики из ТОО «Дорстрой», объект будет сдан в августе нынешнего года.

Ремонт дороги положительно скажется на транспортном сообщении близлежащих населенных пунктов – Карауылтобе, Досан, Абай и микрорайо­на Байтерек. И на этом строительном участке передвижной лабораторией были отобраны образцы недавно уложенного асфальтового покрытия.

– Лабораторное обследование прошли 122 пробы, – сообщил замес­титель директора КОФ АО «НК «Каз­АвтоЖол» Ерсайын Музафар. – Ремонт производится на отрезке в 9,5 километра при ширине дороги в четыре метра, на сегодня заасфальтировано почти три километра. На участках трассы, где уложен верхний слой, планируется поэтапно организовать дорожное движение.

Также в черте Кызылорды капитально ремонтируется транс­портная развязка на автодороге Кызылорда – Кумколь. Подрядчики из ТОО «Қыран» заявили, что по графику сдадут объект осенью текущего года. Технический надзор возложен на ТОО «Қызылорда НұрСтройИнженеринг». И здесь качество дороги находится под конт­ролем. Специалисты КОФ «НЦКДА» шесть раз выезжали на объект и провели испытания восьми проб.

Отметим: все пробы, взятые на объектах дорожного строительства, проходят экспертизу в современной лаборатории центра. Плотность асфальтового покрытия, коэффициент насыщения водой и качество содержащегося щебня и песка определяются с помощью автоматизированных установок.

– Для повышения качества дорог региона главное, чтобы лаборатория по экспертизе стройматериалов соответствовала современным требованиям, – отметил заведующий лабораторией КОФ «НЦКДА» Маг­жан Касымхан. – Мы полностью перешли на цифровую систему. Лаборатория имеет более ста современных установок. У нас нет бумажной волокиты, в работе используем современное оборудование и передовые цифровые программы, каждый инженер выезжает на объект со специальным планшетом.

В базе регистрируется каждая проба, взятая с дороги. На платформе отображаются пронумерованные асфальтовые покрытия, результаты проведенной экспертизы. Если раньше исследование одной пробы занимало до 10–15 дней, то сейчас – порядка трех.

Специалисты ежегодно повышают квалификацию за рубежом и внедряют в производство передовой опыт. По словам экспертов лаборатории, до конца года доля качественных автомобильных дорог в регионе достигнет отметки в 95%.