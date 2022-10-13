Досрочно прекращены полномочия сенатора Куришбаева

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия депутата Сената Акылбека Куришбаева в связи с его переходом на другую работу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов, Акылбек Куришбаев подал заявление о прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу.

«В этой связи ЦИК на ваше рассмотрение в соответствии с Конституцией и Законом РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» вносит представление о прекращении досрочно его депутатских полномочий», – сказал он.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев поблагодарил Куришбаева за плодотворную работу.

«Акылбек Куришбаев внес большой вклад в законотворческую деятельность Сената, он поднимал важные вопросы, которые волновали население, внес большой вклад в работу аграрного комитета палаты. Объявляем большую благодарность. Бюро палаты награждает Акылбека Куришбаева почетной грамотой Сената», – сказал спикер.

В свою очередь, Акылбек Куришбаев сообщил, что далее он будет заниматься вопросами развития АПК.